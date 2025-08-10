مقتل اثنين من أبناء شقيق قائد حماس خليل الحية بضربة مدفعية شرقي غزة

قد يعجبك أيضًا -

أفاد تقرير في موقع الرسالة التابع لحماس أن أبناء شقيق قائد حماس خليل الحية قتلا في ضربة مدفعية إسرائيلية الليلة، حيث قتل الشابين أيمن ومعاذ عبد السلام الحية، جرّاء قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة.

ووفقا للتقرير، قتل الاثنين جراء نيران مدفعية لدى عودتهم الى منزلهم في حي الشجاعية في غزة، وذلك بعد قيامهما بالبحث عن حطب في ركام جباليا.

ويشار إلى أن شقيقهم أشرف قتل بضربة إسرائيلية في الشجاعية عام 2003 في حين أن شقيق آخر، أصيب عدة مرات جراء ضربات إسرائيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية إنه منذ السابع من أكتوبر قتل 13 شخصا من أبناء عائلة الحية بينهما حفيديه، وسبقهم مقتل 22 قبل ذلك.