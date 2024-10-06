مع مرور عام على هجمات 7 أكتوبر: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال قذائف من غزة تجاه مركز البلاد

يستعد الجيش الإسرائيلي لإحياء ذكرى 7 أكتوبر ولا يستبعد إمكانية إطلاق رشقات الى جنوب إسرائيل ومركز البلاد وتحدث مسؤولون في الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) مع i24NEWS بالعبرية وأشاروا إلى الاستعدادات في الجهاز الأمني لاحتمال التصعيد. وفي الوقت نفسه، أمر الجيش الإسرائيلي بتعزيز القوات في غلاف غزة.

IDF Spokesperson

وقالت المصادر ذاتها: "بدأنا الليلة بهجوم مباغت شمال القطاع من قبل الفرقة 162، ونحن الآن نهاجم شمال القطاع، مركز القطاع حالياً هو جباليا. وصلنا دون أن يعلم العدو فهم الانقسام من الجنوب إلى الشمال. في رفح بقي لواءان تحت قيادة الفرقة 143، وهذا تغيير عما كان عليه. قيادة فرقة غزة داخل المنطقة في رفح. هذا الهجوم كبير استهدفنا عشرات المسلحين الليلة في جباليا".

IDF Spokesperson

وأضافوا: "في المحور، نتعرض للهجوم من الجنوب والشمال في جهد ناري كبير في الأسابيع الأخيرة، بلغت ذروتها الليلة الماضية، هجمات في الشمال والجنوب والمخيمات الوسطى". وفي الوقت نفسه، هناك جهد دفاعي كبير بما في ذلك توحيد القوات ليوم غد، وهو يوم مهم للغاية وللأعياد نفسها، إذا سمح الوضع الأمني بذلك، فسنتمكن من إقامة جميع الفعاليات التذكارية، وسنقوم بذلك من خلال الحوار مع السلطات والقيادة".

بعد ذلك أشاروا إلى أن "العدو يمكن أن يحاول المضايقة في هذا اليوم، ومن الممكن أن يحاول إطلاق القذائف - ونحن مستعدون لذلك. كل هذا يحدث في نفس الوقت مع عدة أشياء أخرى - استمرار القتال وكثافة القتال، هذا في نفس الوقت الذي يقاتل فيه الجيش الإسرائيلي في الشمال وفي لبنان، ولكننا لا نقلل من وتيرتنا هنا. استمرار البناء الى الأمام هنا في غلاف غزة. إن قضية المختطفين هي جهد عملياتي مستمر طوال الوقت، استخباراتيًا وعملياتيًا، وهي في قلب عملنا".

IDF Spokesperson

واختتم المسؤولون أنفسهم: “لن نتفاجأ إذا حاولوا إطلاق النار غدًا من قطاع غزة، أو إذا حدث إطلاق نار أيضًا في وسط البلاد، نحن مستعدون لذلك ولكل السيناريوهات. نبذل جهدا كبيرا للوصول إلى السنوار واغتياله، أقول لكم نحن نطارده".

وفي الختام افيد: "أمامنا يوم مهم جداً، وهكذا ننظر إليه في الجيش. في الهجوم والدفاع، نحن نستعد لكل السيناريوهات ومن الممكن أن تكون هناك سيناريوهات وأفترض أن سيحاول العدو القيام بأشياء، ونحن نواصل جهودنا الهجومية في رفح وفي المحور وفي شمال قطاع غزة، وفي أي مكان نرى فيه مسلحين نطلق النار عليهم ونصيبهم".

IDF Spokesperson

في غضون ذلك، قال قائد المنطقة الجنوبية في إيجاز للقادة: "إن قواتنا تعمل في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة مع الكثير من الإجراءات المضادة وجهود الهجوم والنيران وإلحاق أضرار بالمسلحين. القيادة الجنوبية في حالة تأهب واستعداد قصوى للأيام المقبلة".