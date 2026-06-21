من المتوقع أن تُستأنف اليوم (الأحد) المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، حسبما أعلن نائب الرئيس فانس. وفي هذا السياق أُفيد بأن المحادثات ستبدأ بنقاش طارئ حول المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وبعد ذلك أعلنت إيران أنها ستطالب خلال المحادثات في سويسرا أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها وتجبر إسرائيل على وقف الهجمات في لبنان. وقد سُمح بنشر أسماء ثلاثة قتلى من الجيش الإسرائيلي.

بث مباشر:

مباشر