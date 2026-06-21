تقرير: المفاوضات بين أمريكا وإيران ستبدأ بنقاش طارئ حول المواجهة بين إسرائيل وحزب الله
فانس يوضح: "سنحافظ على وقف إطلاق النار، من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات يوم الأحد" • نشرت أسماء 3 من قتلى الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان • ترامب: "لن تكون هناك رسوم عبور في هرمز خلال فترة التهدئة"
من المتوقع أن تُستأنف اليوم (الأحد) المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، حسبما أعلن نائب الرئيس فانس. وفي هذا السياق أُفيد بأن المحادثات ستبدأ بنقاش طارئ حول المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وبعد ذلك أعلنت إيران أنها ستطالب خلال المحادثات في سويسرا أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها وتجبر إسرائيل على وقف الهجمات في لبنان. وقد سُمح بنشر أسماء ثلاثة قتلى من الجيش الإسرائيلي.
بث مباشر:
تقرير إيراني: قائد الجيش الباكستاني يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات
أفادت إيران بوصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى سويسرا لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة.
تقرير: ستبدأ المفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران بمناقشة طارئة حول الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وزارة الخارجية الباكستانية: سنواصل دعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة
يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير إلى سويسرا
https://x.com/i/web/status/2068421136422207719
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يغادر نائب الرئيس فانس إلى سويسرا قائلاً: "نأمل في إحراز تقدم في القضية النووية وفي وقف إطلاق النار في لبنان".
https://x.com/i/web/status/2068442063884988537
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الوفد الإيراني قبل وصوله إلى سويسرا: عراقجي، رئيس البرلمان قاليباف
https://x.com/i/web/status/2068455703224750506
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