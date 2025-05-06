"مخاوف من محاولة إجبارهم للنزوح الى مصر"||كيف رد أهالي غزة على قرار إسرائيل توسيع الحرب واحتلال غزة؟

على ضوء قرار الكابنيت الإسرائيلي توسيع القتال في غزة والنية لاحتلال القطاع، أطلعنا الصحافي ضياء حسن من غزة عن موقف أهالي غزة من القرار ومخاوفهم من المحاولات لتهجيرهم واحتلال القطاع وقال "إنه من خلال تجواله بين الأهالي أعربوا عن خشيتهم من محاولة تهجيرهم وحتى إجبارهم للنزوح إلى مصر، لكنهم متمسكون بالبقاء في منازلهم في كل الظروف حتى لو قاموا بتجويعهم". لمتابعة المداخلة كاملة بالفيديو المرفق.

وقال ضياء خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إنه "فصائليا لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية ، لكن من خلال جولة قمت بها بين الأهالي كانوا يتحدثون بخشية من محاولة تنفيذ موضوع التهجير مجددا، لربما لديهم مخاوف من إجبارهم للنزوح إلى مصر لاحقا "

وتابع الصحافي ضياء حسن وقال:"إلا أن هناك غالبية تصر على أنها لن تخرج من منازلها وتكرر تجربة النزوح إلى جنوب القطاع حيث عانوا كثيرا خلال هذه التجربة القاسية، ويقولون سنموت في بيوتنا حتى لو قاموا بتجويعنا، حديثهم ليس مجرد شعارات وطنية، بل قيل من باب المعاناة من الظروف القاسية التي عاشها هؤلاء المواطنين خلال فترة النزوح ويصرون على عدم تكرار تجربة النزوح مجددا ، على وجه الخصوص من شمال غزة الى جنوبه"

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