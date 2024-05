الجيش الإسرائيلي "يراجع" التقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا في غارة ليلية على رفح

بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن غارة جوية إسرائيلية ليلاً في رفح أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن "الضربة المستندة إلى الاستخبارات" استهدفت وقتلت اثنين من كبار مسؤولي حماس.

وجاء في البيان أن "الجيش على علم بالتقارير التي تشير إلى إصابة العديد من المدنيين في المنطقة نتيجة الضربة والنيران التي أشعلتها"، وأن "الحادث قيد المراجعة".

ووقع الهجوم في تل السلطان شمال غرب رفح، وهي المنطقة المخصصة لمخيم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) للنازحين الفلسطينيين. وأظهرت لقطات من مكان الحادث النيران والحطام.

وأكد الجيش الإسرائيلي عن مقتل ياسين ربيع الذي يقال إنه أدار جميع عمليات حماس في الضفة الغربية، وقام بتحويل أموال الجماعة وخطط لهجمات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

https://twitter.com/i/web/status/1794854903489118405