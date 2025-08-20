حدث غير عادي: إحباط هجوم على موقع عسكري إسرائيلي في خان يونس كاد أن يؤدي لعدد من القتلى والمختطفين

قد يعجبك أيضًا -

أُحبط صباح اليوم (الأربعاء) هجوم على دورية تابعة لحرس الحدود في خان يونس بقطاع غزة. وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن تسعة مسلحين قتلوا في الحدث. وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المقاتلين نجحوا في إحباط هجوم كان سيسفر عن سقوط العديد من الضحايا وأسر العديد من الجنود.

بدأ الحدث في الساعة التاسعة صباحًا، عندما خرج نحو 15 مسلحًا من حفرة نفق في مدينة خان يونس، على بعد أمتار قليلة من موقع وحدة خاروب. أطلق المسلحون النار بواسطة رشاشات وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع باتجاه الجنود أثناء تقدمهم إلى الداخل. التقدير هو أنهم حاولوا اقتحام الموقع وخطف بعض أفراد القوة التي كانت هناك.

المقاتلون الذين كانوا في حالة تأهب في المكان، ردوا بسرعة وقتلوا تسعة مسلحين خلال تبادل إطلاق النار بحسب الجيش الإسرائيلي. القوة التي كانت داخل التحصين أطلقت طائرة بدون طيار من نوع "زيك"، والتي هاجمت أيضًا أهدافًا في المنطقة. ووفقا للبيان هرب باقي عناصر المجموعة المسلحة التي هاجمت الوحدة العسكرية الإسرائيلية وفي هذه المرحلة يُجرى مطاردة جوية لهم مع استهداف أهداف بمساعدة طائرات مقاتلة. يشار إلى أن سيناريو تسلل إلى الموقع هو الأخطر الذي يتم الاستعداد له في غزة، خاصة مع هذا العدد من المسلحين.