وزير الأمن الإسرائيلي :"القوات غادرت خانيونس للتحضير للمهمة في رفح"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال تقييم للوضع في القيادة الجنوبية إن "خروج القوات من خانيونس نفذ بعد أن توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية في المدينة، القوات غادرت المدينة للتحضير للمهمة في رفح".

وفي تقييم الوقع تم الاستعراض أمام الوزير أبرز نقاط العمل العملياتي في خانيونس وفي منطقة مستشفى الشفاء بالإضافة الى الاستعدادات العملياتية لتفكيك وحدة رفح.

وفي وقت سابق، وصل وزير الأمن الى غالانت الى زيارة تفقدية لغرفة العمليات التي أقيمت خصيصا للتنسيق العملياتي مع المنظمات الدولية، برفقة السفير الأمريكي في إسرائيل جيك لو.

وتلقى الاثنين صورة عامة من ممثلي الجيش الإسرائيلي وشاهدوا العمليات التي يتم تنفيذها، وقال وزير الأمن في نهاية تقييم الوضع :"نحن نصل الى وضع لا يسيطر فيه حماس على قطاع غزة والا ينشط في إطار عسكري يشكل خطرا على مواطني دولة إسرائيل".