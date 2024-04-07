وزير الأمن الإسرائيلي :"القوات غادرت خانيونس للتحضير للمهمة في رفح"

جاء تصريحات غالانت بعد تقييم للوضع أجراه بموافقة السفير الأمريكي جيك لو

i24NEWS
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وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت Communications Office for the Minister of Defense

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال تقييم للوضع في القيادة الجنوبية إن "خروج القوات من خانيونس نفذ بعد أن توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية في المدينة، القوات غادرت المدينة للتحضير للمهمة في رفح".

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وفي تقييم الوقع تم الاستعراض أمام الوزير أبرز نقاط العمل العملياتي في خانيونس وفي منطقة مستشفى الشفاء بالإضافة الى الاستعدادات العملياتية لتفكيك وحدة رفح.

وفي وقت سابق، وصل وزير الأمن الى غالانت الى زيارة تفقدية لغرفة العمليات التي أقيمت خصيصا للتنسيق العملياتي مع المنظمات الدولية، برفقة السفير الأمريكي في إسرائيل جيك لو. 

وتلقى الاثنين صورة عامة من ممثلي الجيش الإسرائيلي وشاهدوا العمليات التي يتم تنفيذها، وقال وزير الأمن في نهاية تقييم الوضع :"نحن نصل الى وضع لا يسيطر فيه حماس على قطاع غزة والا ينشط في إطار عسكري يشكل خطرا على مواطني دولة إسرائيل".

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