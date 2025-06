ترامب يكشف: "عملاء إسرائيليون كانوا في فوردو بعد الهجوم وشاهدوا الدمار الكامل هناك"

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمةً في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي اليوم، تناول فيها القصف الأمريكي لمفاعل فوردو. وأضاف: "ستنشر إسرائيل تقريرًا يتحدث عن دمار شامل. وكما تعلمون، هناك أشخاص كانوا هناك بعد الهجوم". وأكد أن النجاح في مواجهة طهران سيساعد في إنهاء الحرب ضد حماس. وتابع: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع غزة، والهجوم على إيران سيساعد في إطلاق سراح الرهائن".

قال الرئيس الأمريكي: "بسبب الهجوم الذي وجهناه على إيران، سنسمع أخبارًا سارة". وأضاف: "ويتكوف أدرى من أي شخص آخر بهذه القضية، وقد أخبرني أننا قريبون جدًا من غزة". وأكد ترامب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيُقرّب حل الصراع في غزة: "وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يتقدم بشكل جيد. هذا نصر كبير للجميع".

https://x.com/i/web/status/1937801927669977129