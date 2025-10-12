أسامة حمدان: الإفراج عن المختطفين صباح غد، وهناك أسماء أسرى ننتظر المصادقة عليها

قائد حماس أسامة حمدان أجرى مقابلة أمس (السبت) مع وكالة الأنباء الفرنسية AFP وأكد أن إطلاق سراح 48 المختطفين، أحياء وأمواتاً على حد سواء، سيبدأ صباح يوم الاثنين وأشار إلى أن لا جديد في ذلك. وذكر أنه من المتوقع فتح خمسة معابر لإدخال المساعدات الإنسانية في إطار الاتفاق، وأضاف أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيعاد فتحه "في الاتجاهين يوم الأربعاء المقبل".

وفقاً للتقرير، من المتوقع أن تدخل هذا الصباح 400 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة إلى غزة، من معبر رفح إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، استعداداً لدخولها إلى غزة. وقد عبرت بالفعل 90 شاحنة من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، استعداداً لدخولها إلى قطاع غزة.

أضاف حمدان أن مقاتلين من كتائب عز الدين القسام لم يبلغوا قيادة حماس بالترتيبات الإجرائية لنقل الأسرى الفلسطينيين، "بما في ذلك مسألة تحديد الموقع". أوضح حمدان، "قيل لنا إن الأمور لم تُحسم نهائيًا بعد، وهناك بعض الأسماء التي لا ترد إسرائيل بشأن الإفراج عنها، لكن وفد التفاوض لا يزال يبذل جهودًا لتحقيق هذا الإفراج". وأكد أن القوائم يُفترض أن تُتفق عليها نهائيًا حتى اليوم.

وجاء أيضًا أن "حماس تتوقع أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات 'أصعب'".

بالتوازي مع ذلك، أعربت مصر "عن استعدادها للمشاركة في الترتيبات الأمنية في قطاع غزة في إطار الأمم المتحدة، تحت رعاية مجلس الأمن وتحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة". وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "العربي الجديد" أن القاهرة أوضحت هذا الموقف خلال مشاورات واتصالات دبلوماسية مكثفة في الأيام الأخيرة مع واشنطن، الدوحة وتل أبيب، بالإضافة إلى أطراف عربية وأوروبية مشاركة في الترتيبات التي تلت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة شددت على أن الحاجة إلى وجود أمني أو مراقبة دولية في غزة تأتي من قرار أممي ملزم، وليس من تفاهمات ثنائية أو ترتيبات أحادية، وأن هذا الشرط يُمثّل أساس الموقف المصري.