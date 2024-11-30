مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS: هذا هو شرط إنهاء الحرب في غزة

أفاد المراسل السياسي لـ i24NEWS، غاي عزرئيل، مساء اليوم (الجمعة) عن محاولة تجديد الاتصالات الخاصة بصفقة الرهائن، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. ومن بين أمور أخرى، تحدث مسؤول إسرائيلي كبير مع i24NEWS ولم يستبعد انسحابا جزئيا من محور فيلادلفيا أو عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة مقابل التفتيش. وأضاف: "مستعدون لأي نوع من الصفقات، حتى لو كانت صغيرة".

في الواقع، على الرغم من أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس حتى الآن في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، إلا أن إسرائيل لا تزال تأمل بعد النجاح العسكري ضد حماس وحزب الله وضد الجماعات الأخرى التابعة لإيران في المنطقة، إلى جانب الإدارة القادمة في واشنطن ووزير المخابرات المصري الجديد، أن تخرج حماس من موقفها الرافض الدائم.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـi24NEWS: "نحن مستعدون لأي نوع من الصفقات، حتى لو كانت صغيرة، ولو على مراحل، أي شيء يعيد المختطفين إلى وطنهم". ولا يستبعد المسؤول الكبير حدوث انسحاب جزئي من محور فيلادلفيا وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، طالما تم إدخال آلية تمييز وتحديد المسلحين على طول محور نيتزريم.

ويضيف المصدر نفسه أن العمليات العسكرية مستمرة طوال الوقت، لكن بالمعنى السلطوي فإن حماس لم تهزم ولا تزال عنوانا في قطاع غزة. وقال المصدر: "هذا هو أيضا الشرط بالنسبة لنا لإنهاء الحرب. إذا لم تسيطر حماس على القطاع وبقيت خارجه، فيمكن إنهاء الحرب".

وفي أعقاب تصريح الرئيس بايدن هذا الأسبوع حول إشراك تركيا في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، قال المصدر: " مستعدون لمشاركة الأطراف المعادية أيضًا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق"، لكنه أوضح أنه "من الناحية العملية - الوضع هو أن حماس ما زالت غير منظمة، ولم يتم تحديد بديل للسنوار، وبالتالي فإن التصرف هو أمام اللجنة التي يرأسها خليل الحية وخالد مشعل - وأمام حماس في غزة التي لا تزال موجودة ككيان سلطوي. التصريحات التي سمعناها هذا الأسبوع من مسؤولين كبار مجهولين من حماس لا تؤخذ على محمل الجد في الوقت الحالي".

KHALIL / AFP

وفي الوقت نفسه، يشعرون في إسرائيل بالإحباط من ضرورة إغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية تحت ضغط إدارة بايدن ويقولون: "نحن نتصرف وفق القانون الدولي، لكن إذا تمكنا من فرض حصار على غزة فإن الوضع سيكون مختلفا." وفي غضون ذلك، ينتظرون بحذر إدارة ترامب، التي لم تقدم بعد تعليمات رسمية لإسرائيل، ويقولون عن الإدارة الجديدة: "إنهم يتفهمون احتياجات إسرائيل الأمنية. التعيينات التي قام بها (ترامب) هي في الواقع تصويت للعمل ونحن نعمل الآن مع الإدارتين المنتهية ولايتهما والقادمة".

وأضاف المسؤول الكبير: "نحن في فترة ذات إمكانيات كبيرة جدا. فالتغيرات الإقليمية والعالمية تخلق بيئة مناسبة للتقدم أيضاً في محور الأسرى والمفقودين ونحن نعمل طوال الوقت".

Maayan Toaf/GPO

وأشار المصدر إلى" إنجازات إسرائيل الأخيرة ضد إيران وحلفائها، والهجوم الكبير على إيران، وكذلك النشاط الدراماتيكي ضد حزب الله باعتباره الواقي لإيران، والهجمات ضد الحوثيين، والعمليات في سوريا، والنشاطات في الضفة الغربية، واعتقال خلايا التجسس الإيرانية والنشاط المتواصل في غزة".

وقال المصدر: "هناك بالفعل أجواء: إسرائيل تضرب المحور الإيراني، ويشعرون أن حماس في وضع مختلف، كل هذا يقودنا إلى الظروف التي ينبغي أن تخرج حماس من موقف الرفض الدائم وتجلب لنا إلى وضع يجب التوصل فيه إلى تسوية".

وفي الوقت نفسه، تستمر محاولة إقناع مسلحي حماس بإطلاق سراح الرهائن مقابل الانتقال إلى دولة ثالثة ومكافأة مالية. ومنذ أسبوعين أعلنت إسرائيل عن آلية المرور الآمن ومكافأة قدرها خمسة ملايين دولار عن كل مختطف.