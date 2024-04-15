تقرير: إسرائيل خططت لشن عملية في رفح هذا الأسبوع وتأجلت الخطط بسبب الهجوم الإيراني

أفاد تقرير لشبكة سي ان ان الاثنين نقلا عن مصدرين إسرائيليين بأن إسرائيل كانت تستعد لإطلاق هجوم بري على رفح هذا الأسبوع، لكنها علقت الخطط على إثر الهجوم الإيراني.

وكانت هيئة البث الرسمية قد ذكرت الليلة الماضية في نشرة الأخبار المسائية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بتأجيل العملية في رفح بالتشاور مع المستوى السياسي وسط التأكيد على أن الاستعداد جار للخروج في عملية دون الإشارة إلى حجمها.

نتنياهو أعلن مرارا في السابق أهمية دخول رفح لتحقيق النصر والقضاء على بقية كتائب حماس. كما أنه صرح في الأسبوع الماضي بأن هناك موعد محدد لعملية رفح التي كثر الحديث عنها وجوبهت بمعارضة شديدة قادتها الولايات المتحدة طالما لم تقدم إسرائيل خطة واضحة لحماية المدنيين النازحين في أقصى مدن القطاع الملاصقة لمحور فيلادلفيا الخاضع للسيطرة الأمنية المصرية.

يشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الأحد عن تجنيد موسع لقوات الاحتياط في قطاع غزة حيث قال في بيان إنه "بالتناسب مع تقييم الوضع، يجند الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القادمة لوائي احتياط لمهمات عملياتية في منطقة غزة، بما يتيح مواصلة الجهود والجاهزية للدفاع عن دولة إسرائيل والحفاظ على أمن السكان".

Yechezkel Kendil / GPO

ومن المتوقع مواصلة النقاشات حول العملية في رفح بين الإدارة الأمريكية ومسؤولين إسرائيليين من خلال البعثة الإسرائيلية المؤلفة من وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والتي ستنطلق الى واشنطن مستقبلا.