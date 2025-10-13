إسرائيل تمنح ترامب "وسام الرئيس" تقديراً لجهوده في استعادة المختطفين

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم (الاثنين) أنه سيمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وسام الرئيس"، وهو أعلى وسام مدني في إسرائيل، تقديراً لجهوده في استعادة المختطفين ودعمه الثابت لإسرائيل.

وأوضح البيان أن الوسام سيُمنح خلال الأشهر المقبلة، عرفاناً بدور ترامب في التوصل إلى اتفاق تاريخي للافراج عن المختطفين وإنهاء الحرب، ولدعمه المستمر لأمن إسرائيل وسلام المنطقة.وقال هرتسوغ إن "إرث الرئيس ترامب سيُخلَّد في ذاكرة إسرائيل والشعب اليهودي، تقديراً لشجاعته وقيادته والتزامه بالسلام".

يُمنح وسام الرئيس لمن قدّموا إسهاماتٍ استثنائية لدولة إسرائيل أو للإنسانية، سواءً من خلال موهبتهم أو خدماتهم أو غير ذلك. عند توليه منصبه، عيّن الرئيس هرتسوغ لجنةً استشاريةً، برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد البروفيسور يوروم دانزيغر، لترشيح مرشحين جديرين بالميدالية دوريًا. ومنذ ذلك الحين، منح الرئيس الميدالية لشخصياتٍ بارزة في إسرائيل والعالم في مختلف المجالات، بما في ذلك رؤساء دول، وشخصيات اجتماعية بارزة من مختلف القطاعات، وقادة يهود في إسرائيل والعالم.