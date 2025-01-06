رئيس المعارضة الإسرائيلية يرى أن استمرار الحرب لا يصب بالمصلحة الأمنية لبلاده

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن هناك تقدما في المحادثات مع حماس، لكن لم يتم التوصل بعد، إلى اللحظات الأخيرة التي تشهد عادة وضع الخطوط العريضة. ووصف المسؤول التقدم المحرز بأنه "استمرار للمفاوضات النشطة"، نافيا ان يكون "اختراقا" بالمفاوضات.

ورأى زعيم المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست يائير لابيد، إن استمرار الحرب ليس في مصلحة إسرائيل الأمنية. ووفقا له، "ينبغي إبرام صفقة مخطوفين كاملة، ولكن إذا كان من الممكن عقد صفقة جزئية فقط، فينبغي إحضار من نستطيع".واعتبر لبيد الأحداث الأخيرة في العلاقات الخارجية لإسرائيل "الفشل الأكثر فظاعة وغير الضروري في السياسة الخارجية الإسرائيلية، على مدى تاريخها". وردًا على سؤال، أعرب لبيد عن أمله بأن يتوقف سن مشروع قانون التجنيد المقترح من قبل الحكومة، بسبب الخوف السياسي من إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يولي إدلشتين. وأشاد لبيد بإدلشتين "الذي يقوم بعمله بإخلاص، ويقول للحكومة إن اقتراح القانون ينافي متطلبات الجيش بالمزيد من الجنود". وإدلشتين ينتمي لحزب الليكود الحاكم، ولكنه يناوئ مقترح القانون. ويرى لبيد أن القانون "يجيز التهرّب الجماعي" من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، نزولا عند رغبة الحريديم، وهم من أعمدة الحكومة.

وقالت كرميت بيلاتي-كتسير، التي عادت والدتها حنا من أسر حماس، وتوفيت قبل نحو أسبوعين، إن والدتها لم تمت موتاً طبيعياً. وقالت:" لولا السابع من أكتوبر ولولا الأسر ولولا عواقب الأسر والتجويع والضغط والجروح والتعذيب، فأنا متأكدة أنها كانت ستحظى بسنوات عديدة أخرى، لتشيخ إلى جانب والدي في الكيبوتس". وتابعت:" لقد عادت من الأسر وهي مريضة جداً. أتذكر أن الأطباء سألونا بعد الفحص الأولي الذي أجروه لها:' منذ متى وهي تعاني فيها من مرض القلب؟، لأنهم بالفعل رأوا أن قلبها كان مريضًا جدًا، فقلنا لهم إنها لا تعاني من مرض القلب. ثم أكدوا لنا إنها كذلك". وقد قُتل والد كرميت- رامي، في السابع من أكتوبر، كما قُتل شقيقها إلعاد في أسر حماس.