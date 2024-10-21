"بايدن قلق للغاية بشأن تسريب وثائق حول الهجوم في إيران"

عقد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، مؤتمرا صحفيا، اليوم (الاثنين)، أشار فيه إلى تسريب وثائق سرية حول الهجوم المخطط له في إيران، وقال إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن شديد القلق إزاء هذا ".

وقال كيربي في بداية تصريحاته: "لا نعرف كيف وجدت الوثائق طريقها إلى الجمهور"، مضيفا أن "وزارة الدفاع تحقق في هذا الأمر وأنا متأكد من أنهم سيحاولون تحديد الطريقة التي حدث بها الأمر". أشعر بقلق بالغ، وكذلك الرئيس، لا ينبغي أن يحدث هذا، وسأترك للإسرائيليين أن يقولوا بأنفسهم ما إذا كانوا سيقررون اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ردًا على الهجوم الإيراني، وماذا وكيف ومتى".

وأضاف: "لقد أجرينا محادثات مع شركائنا الإسرائيليين بشأن الخطوات التالية في الحرب. وكما قال الرئيس، نحن مهتمون برؤية ما يمكن القيام به لإيجاد طريقة دبلوماسية للمضي قدماً لإعادة المختطفين إلى وطنهم. هذه هي أولوية الرئيس".

واِشار : "نريد أيضًا أن نرى المزيد من المساعدات تدخل غزة. وفيما يتعلق بشمال قطاع غزة، دخلت أكثر من 120 شاحنة في الأيام الأخيرة. وهذا ليس كافيًا، لكنه أمر جيد. هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به وسنواصل التحدث مع شركائنا الإسرائيليين، هناك عصابات مسلحة عند معبر كرم أبي سالم، ولا يمكن دخول المساعدات بسبب هذه الجماعات المسلحة، علينا جميعا أن نرى كيف يجب أن ينخفض الضغط في كرم ابي سالم حتى تتمكن المساعدات من الدخول".

وفي الختام قال كيربي: "بعد الحرب، يجب أن يكون لمواطني غزة الحق في العيش بسلام وأمن. ويجب أن تكون هناك ’بصمة أمنية’، ونحن نعمل على ذلك ليس فقط مع الإسرائيليين، ولكن أيضًا مع الشركاء العرب ومع السلطة الفلسطينية وأبو مازن".