تفاصيل عملية إنقاذ الرهائن الإسرائيليين في عملية عسكرية معقدة بوسط قطاع غزة |تقرير

تمت عملية إنقاذ أربعة رهائن إسرائيليين أحياء اليوم (السبت) - نوعا أرغاماني، وألموغ مئير جان، وأندريه كوزلوف، وشلومي زيف - من وسط قطاع غزة تحت نيران كثيفة. تضمنت العملية لحظات غير عادية من القلق، حيث كانت السيارة التي كان فيها ثلاثة من المختطفين عالقة بسبب خلل فني في قلب النصيرات. دارت معركة بطولية لإنقاذهم بمشاركة قوات الفرقة 98 التي أطلقت نيرانًا كثيفة لحماية المختطفين والمقاتلين.

شارك في العملية قوات كبيرة من سلاح الجو والمدفعية، ووحدات كوماندوز بالإضافة إلى قوات خاصة قامت بالإغارة عن طريق البحر. وخلال العملية، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، وتم إنقاذ جميع المختطفين الأربعة وهم في حالة جيدة.

تمت الموافقة على عملية الإنقاذ من قبل المستوى السياسي الرفيع مساء الخميس في إطار نقاش سري أجري بظل سرية شديدة. وقد نُفذت العملية في منطقة لم يناور فيها الجيش الإسرائيلي حتى الآن ضد كتائب حماس، واكتفى بالمناورة في ضواحيها فقط. في الأسابيع الأخيرة، تقرر تكثيف الجهود الاستخباراتية للتركيز على النقاط التي يُحتجز فيها الرهائن. بدأت الفرقة 98 بمداهمة الأجزاء الشرقية من النصيرات، وتم إحضار قوات خاصة للاستخبارات والمراقبة السرية لموقعين يُحتجز فيهما الرهائن.

تضمنت عملية الإنقاذ تشتيت الانتباه والخداع، وفي الساعة 11:00 صباحًا أُعطي الضوء الأخضر للبدء. جاء أمر "العملية" من رئيس الأركان المشتركة لنقابة الشاباك، رونان، ورئيس الأركان المقدم هارزي هاليفي، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شاهد عملية الإنقاذ. داهم الجيش الإسرائيلي والشاباك الهدفين، وتم إنقاذ الرهائن الأربعة على قيد الحياة ونقلهم إلى المستشفيات وهم في حالة جيدة.

احتفظت حماس بمئات المسلحين حول الموقعين، واستمرت المعارك وتبادل إطلاق النار حتى بعد نقل الرهائن إلى إسرائيل. وصف الجيش العملية بأنها "واحدة من أكثر العمليات الخاصة تعقيدًا على الإطلاق". في الأسبوع الماضي، اختبر الجيش الإسرائيلي عدة نماذج استعدادًا للعملية، وتلقى مظاريف وأغطية نارية من قوات الفرقة 98 والقوات الجوية والبحرية.

تم إلغاء اجتماعات مجلس إدارة الحرب والمجلس السياسي الأمني يوم الخميس بسبب التحضير لعملية الإنقاذ. تزامنًا مع الإعلان عن عملية الإنقاذ، أفاد الفلسطينيون عن مقتل 50 شخصًا وعشرات الجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، بما في ذلك محيط مستشفى الأقصى في دير البلح. زعم الفلسطينيون أن الجنود كانوا يستهدفون "النازحين" في مدرسة بمنطقة الدعوة شمال النصيرات، ووردت أنباء عن إطلاق نار باتجاه ساحل غزة واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس شرق مخيمي البريج والمرازي.

جاءت غارة اليوم بعد يومين من مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمجمع تستخدمه حماس داخل مدرسة تابعة للأونروا في منطقة مخيم اللاجئين، حيث قُتل حوالي 40 شخصًا. أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرة التابعة لسلاح الجو، تحت إشراف شعبة المخابرات، الشاباك والقيادة الجنوبية، احتجزت مسلحين في حاوية تستخدمها حماس كمجمع عملياتي ونقطة تركيز لعناصر الأمن الداخلي.