نوعا أرغماني عن الرهائن الإسرائيليين في غزة: "400 يوم ينتظرون أن يأتي من ينقذهم"

بمناسبة مرور 400 يوم على هجوم السابع من أكتوبر الدموي ، نشرت نوع أرغماني مساء السبت بموقعها في إنستغرام ستوري تحدثت فيها عن اليوم التي تم خلاله اختطافها في غزة، والذي تحررت منه في عملية عسكرية.

وكتبت أرغماني "لا أستطيع حتى أن أصف لكم شعور الإحباط الذي شعرت به عندما كنت لا أزال في أسر حماس. يمر يوم ويمر يوم آخر مع عدم اليقين الكامل المغلف باليأس. متى يحين دوري للعودة إلى المنزل؟ هل نسوا أمري؟ هل تركوني وراءهم؟ هذه جمل كنت أقولها بشكل يومي".

وأضافت "لكن اللحظة الأكثر إحباطا هي عندما تتم إضافة 100 يوم أخرى إلى الـ 100 يوم السابقة، وذلك عندما بدأت العد من البداية مرة أخرى. وعلى الرغم من أن العد قد بدأ مرة أخرى، إلا أن الظروف تزداد سوءا واليأس يزداد". وأضافت.

واختتمت أرغماني منشورها قائلة "من المستحيل أن نضع جانباً حقيقة أنه على مدار 400 يوم يوجد هناك 101 مختطفا ومختطفة ينتظرون أن يأتي أحد لإنقاذهم".