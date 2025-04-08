تقرير: لهذا السبب أطلقت حماس رشقة صاروخية كثيفة تجاه إسرائيل قبل يومين

تطرقت صحيفة الشرق الأوسط في تقريرها إلى إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، 10 صواريخ تجاه إسرائيل.وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن "أحد أهداف إطلاق الرشقة هو التساؤلات داخل إسرائيل حول قدرة حماس على الوصول إلى نظامها الصاروخي، أو الإشارة إلى"أنها استعادت قدرتها الإنتاجية".

ورفضت مصادر حماس تحديد الفترة التي تم فيها تصنيع الصواريخ المستخدمة في الهجوم الأخير، لكنها أوضحت أن قرار الهجوم "استند بالأساس إلى الظروف على الأرض" وتقييمات المقاتلين وقادتهم. وقالت المصادر للصحيفة: "أحياناً نريد أن ننقل رسائل سياسية محددة، مثل التأكيد على فشل إسرائيل في هزيمة الحركة وجناحها العسكري، رغم كل الاغتيالات التي طالت قيادات بارزة وقادة ميدانيين".

ونفت مصادر في حماس أن يكون الهجوم الصاروخي مرتبطا باغتيال شخصيات كبيرة في صفوفها، وقالت إن "هذه إجراءات طبيعية ردا على الأعمال المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بأكمله". وشددت المصادر في حماس للصحيفة أن "إطلاق الصواريخ لا علاقة له بما حدث في جباليا". (القصد هو عدم وجود أي علاقة بين عمليات الإطلاق والمظاهرات ضد حماس في غزة).

وفي سياق الحكومة في قطاع غزة، أفادت الصحيفة أن وفداً من فتح بحث قبل يومين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قضية العلاقات الفلسطينية الداخلية، وخاصة مستقبل غزة، في ظل موافقة حماس على سيطرة لجنة مدنية على شؤون غزة.

وقالت مصادر في حماس لـ"الشرق الأوسط" إنهم "أبلغوا مصر استعدادهم لأن يتولى وزير من الحكومة الفلسطينية في رام الله مسؤولية اللجنة، وأن يكون نائبه من قطاع غزة". وذكرت الصحيفة أن وفدا من حماس من المقرر أن يزور القاهرة خلال أيام لبحث التطورات بشأن مستقبل قطاع غزة مع المسؤولين المصريين.