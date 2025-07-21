أكثر من 20 دولة تدعو إسرائيل لإنهاء الحرب

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دعت أكثر من عشرين دولة، منها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا وسويسرا وبولندا وإسبانيا، اليوم (الاثنين) إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وجاء في البيان، من بين أمور أخرى، أن أسلوب الحكومة الإسرائيلية في إدخال المساعدات الإنسانية "خطير ومزعزع للاستقرار وينتهك كرامة سكان غزة الإنسانية. ونحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وجاء في البيان "ندين توزيع المساعدات بشكل تدريجي والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء. من المروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني وهم يسعون للحصول على المساعدة. إن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الحيوية أمر غير مقبول. يجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

استمرارًا لهذا النداء، أشارت الدول إلى الرهائن الخمسين المحتجزين لدى حماس: "لقد احتجزتهم حماس بوحشية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما زالوا يعانون. ندين أسرهم، وندعو إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط. إن وقف إطلاق النار المتفق عليه هو أفضل أمل لإعادتهم إلى ديارهم وإنهاء معاناة عائلاتهم".

هاجمت الدول كذلك مقترح إنشاء "مدينة إنسانية"، وكتبت: "ندعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. إن مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى "مدينة إنسانية" غير مقبولة بتاتًا. التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

في غضون ذلك، أشار ملك بلجيكا - الذي وقّع على الرسالة - إلى الحرب في غزة، وقال: "أضم صوتي إلى كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة في غزة، حيث يموت الأبرياء جوعًا ويقتلهم القصف وهم محاصرون في مناطقهم المحاصرة".