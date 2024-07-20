التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهدافا عسكرية لجماعة الحوثي في اليمن، والأخيرة "إسرائيل ستدفع ثمن ضرباتها"
الجيش الإسرائيلي "الغارة نفذت بعد إصدار أمر بإجلاء المدنيين الفلسطينيين في المنطقة"، مشيرا إلى أن" طائرة مقاتلة أطلقت ذخائر دقيقة أثناء الهجوم، من أجل تخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين"
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن "طائرات إسرائيلية قصفت عدة أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن"، فيما قال مسؤول بجماعة الحوثي إن "مدينة الحديدة تعرضت لسلسلة غارات، استهدفت كهرباء محافظة الحديدة وخزانات الوقود ومنشآت تخزين النفط في الميناء"،وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن الغارات على مدينة الحديدة تسبب في اندلاع حرائق ضخمة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت/ ققصف الجيش الإسرائيلي مبنى في المنطقة الإنسانية في غزة، كانت تستخدمه شركة مرتبطة بحركة حماس لتحويل الأموال إلى الحركة. وكان المبنى الواقع في منطقة دير البلح يضم مكاتب شركة القاهرة، التي كانت "جزءا أساسيا من البنية التحتية المستخدمة لتخزين وتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فضلا عن نقلها فقط الأنشطة المسلحة منذ بداية الحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "الغارة نفذت بعد إصدار أمر بإجلاء المدنيين الفلسطينيين في المنطقة"، مشيرا إلى أن" طائرة مقاتلة أطلقت ذخائر دقيقة أثناء الهجوم، من أجل تخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين"
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الجيش الإسرائيلي: مستعدون لكل الجبهات برا وبحرا وجوا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، "نعمل ضد الحوثيين فقط وليس ضد الشعب اليمني" وتابع"مستعدون لكل الجبهات برا وبحرا وجوا"، واضاف"ميناء الحديدة كان وسيلة لتهريب السلاح الإيراني للحوثيين".
وأكد على أنه "سنعمل في كل مكان نضطر للعمل فيه" واضاف" إيران تمول إرهاب الحوثيين"، واضاف"الهجوم على الحديدة رسالة لكل من يريد إلحاق الأذى بنا".
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