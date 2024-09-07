تقرير: الجيش الإسرائيلي بدأ في شق شارع بطول حوالي 6 كيلومترات في محور فيلادلفيا

نشرت شبكة بي بي سي البريطانية تحقيقا اليوم (السبت)، يظهر أن الجيش الإسرائيلي بدأ في شق طريق على طول الحدود الجنوبية لغزة - أي على طول محور فيلادلفيا، ويدعي محللو بي بي سي أن هذه إشارة إلى أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب الكامل من المنطقة في المستقبل القريب.

وهكذا، قامت بي بي سي بتحليل صور الأقمار الصناعية وصور ومقاطع الفيديو تظهر الطريق على طول محور فيلادلفيا - الذي يسميه الفلسطينيون باسم "محور صلاح الدين". بين 26 أغسطس/آب و5 سبتمبر/أيلول، أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة على فترات منتظمة عملية شق جديدة على امتداد الطريق، الذي يمتد لمسافة 6.4 كيلومترًا إلى الداخل من الساحل على طول السياج الحدودي.

ويشار إلى أن محور فيلادلفيا أصبح نقطة خلاف مركزية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المختطفين.