التحاق أول فرقة احتياط عسكرية إسرائيلية بالقتال جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) أن فرقة "همفيتس" (146) بدأت عملية برية مستهدفة ومحددة في جنوب لبنان الليلة الماضية.

بدأت قوات فرقة "همفتس" (146) بما في ذلك لواء "كرملي" (2) ولواء "القبضة الحديدية" (205) عمليات برية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، هذا وبعد نحو عام من خوض الفرقة معركة دفاعية على الحدود الشمالية الغربية.

وتعتبر فرقة "همفيتس" أول فرقة احتياط تستخدم في القتال في جنوب لبنان في إطار العملية البرية التي يخوضها الجيش الإسرائيلي. وعملت قيادة الفرقة خلال العام الماضي كفرقة دفاع مكاني وتم تجنيد قواتها للقيام بمهام قتالية مختلفة في الشمال وفي غزة وفي الضفة الغربية.

وتعمل القوات الآن بمرافقة قوات مدفعية تشكيل “هتكوما (القيامة)” (213) وقوات أخرى، بهدف كشف البنى التحتية لحزب الله وتدميرها.