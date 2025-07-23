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اليوم 656 من الحرب: أفاد مصدر سياسي الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) أن رئيس الحكومة نتنياهو تحدث هاتفيًا مع فريق التفاوض في قطر. وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن المبعوث الأمريكي ويتكوف في طريقه إلى الشرق الأوسط.