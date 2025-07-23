ويتكوف يجتمع في روما غدا مع مسؤولين من إسرائيل وقطر وإسرائيل تعيد فتح المستشفى الميداني في سوريا | تحديثات
بحال إحراز تقدم، سيتوجه ويتكوف إلى الدوحة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن• أفادت وسائل إعلام فلسطينية الليلة الماضية أن قوات إسرائيلية تعمل في نابلس• مستجدات اليوم 656 للحرب
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اليوم 656 من الحرب: أفاد مصدر سياسي الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) أن رئيس الحكومة نتنياهو تحدث هاتفيًا مع فريق التفاوض في قطر. وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن المبعوث الأمريكي ويتكوف في طريقه إلى الشرق الأوسط.
الجيش الإسرائيلي: تعيد قوات الفرقة 210 والهيئة الطبية اليوم تفعيل المركز المتقدم المتنقل لفرز ومعالجة الجرحى في منطقة قرية الخضر جنوب سوريا، بعد إغلاقه في الأسابيع الأخيرة. يوفر المركز استجابة طبية واسعة النطاق، ويقدم مجموعة متنوعة من العلاجات الروتينية وعلاج الصدمات للسكان الدروز السوريين في المنطقة.
قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها في أنحاء قطاع غزة: تم مهاجمة حوالي 120 هدفًا إرهابيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية الليلة أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في نابلس
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 1000 فلسطيني منذ مايو بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في قطاع غزة
الخميس في روما: مبعوث ترامب ويتكوف سيلتقي مسؤولين إسرائيليين وقطريين لمناقشة المحادثات بشأن صفقة الرهائن
تقرير سعودي: ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للتباحث مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين في روما في وقت مبكر من يوم الخميس
مسؤول سياسي: رئيس الحكومة نتنياهو أجرى الليلة تقييما للوضع مع فريق التفاوض في الدوحة