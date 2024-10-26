التغطية متواصلة⭕الجيش الإسرائيلي يعترض أربع طائرات مسيرة وصواريخ من لبنان؛ وتزايد ردود الفعل على الضربات ضد إيران
شددت إيران على أن الهجوم الإسرائيلي "انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصةً مبدأ منع التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة وسيادة الدول".
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها لتلك الضربات. وأوضحت في بيان اليوم السبت أن "من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها"، وأضافت أن هذا الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وشددت على أن الهجوم الإسرائيلي "انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصةً مبدأ منع التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة وسيادة الدول".
وأشارت إلى أنه "إيماناً منها بواجباتها تجاه السلام والأمن الإقليميين، تذكّر بالمسؤولية الفردية والجماعية لجميع دول المنطقة في حماية السلام والاستقرار الإقليمي".هذا وأعربت عن تقديرها لدول المنطقة التي "شجبت وأدانت الاعتداء الإسرائيل.
يأتيذلك في الوقت الذي تحث فيه الولايات المتحدة إيران على عدم الرد على الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بالمتناسب والمحدد.
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حث مسؤولو المالية في مجموعة الدول السبع، اليوم السبت، إسرائيل على الحفاظ على علاقاتها مع البنوك الفلسطينية، مشيرين إلى أنهم ملتزمون بحل المشكلات التي تعوق إعادة تخصيص الحقوق الضريبية على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
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غانتس: ""الضربات الإسرائيلية ضد إيران لا تمثل سوى جزء بسيط من القدرات الانتقامية الإسرائيلية"
حذر بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض وعضو سابق في حكومة الحرب، اليوم السبت من أن "الضربات الإسرائيلية ضد إيران لا تمثل سوى جزء بسيط من القدرات الانتقامية الإسرائيلية. ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق العملية بأنها "مباشرة ودقيقة"، واستهدفت الصناعات الأمنية والأهداف العسكرية الرئيسية، مما يمثل، حسب قوله، "مرحلة جديدة في الحرب ضد النظام الإيراني".
وأكد غانتس في منشور له على حسابه في منصة"إكس" على أن "الحملة لم تنته بعد" ويحدد الأولويات إطلاق سراح الرهائن، والإطاحة بحماس وإضعاف قدرات حزب الله للسماح بالعودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل.
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بايدن: يبدو أن إسرائيل لم تستهدف أي شيء سوى مواقع عسكرية
أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، عن أمله في أن تكون الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران، في وقت مبكر من صباح السبت، هي النهاية في إشارة منه إلى التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران منذ أشهر، وقال بايدن إنه "يبدو أن إسرائيل لم تضرب أي شيء سوى أهداف عسكرية".
أتى هذا بعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت، أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها "لا حدود له"، وذلك إثر ضربات شنتها إسرائيل ليلا على مواقع عسكرية إيرانية.
وقال عراقجي في مقابلة مع الموقع التابع للمرشد الأعلى الايراني "أعتقد أننا أثبتنا أن لا حدود لعزمنا على الدفاع عن أنفسنا".
وكانت 3 مصادر وصفت بالمطلعة أفادت بأن إسرائيل بعثت رسالة إلى طهران أمس الجمعة عبر وسطاء، ألمحت فيها إلى ماهية الهجوم، وحذرت فيها الإيرانيين من الرد.
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