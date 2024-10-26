التغطية متواصلة⭕الجيش الإسرائيلي يعترض أربع طائرات مسيرة وصواريخ من لبنان؛ وتزايد ردود الفعل على الضربات ضد إيران

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها لتلك الضربات. وأوضحت في بيان اليوم السبت أن "من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها"، وأضافت أن هذا الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وشددت على أن الهجوم الإسرائيلي "انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصةً مبدأ منع التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة وسيادة الدول".

وأشارت إلى أنه "إيماناً منها بواجباتها تجاه السلام والأمن الإقليميين، تذكّر بالمسؤولية الفردية والجماعية لجميع دول المنطقة في حماية السلام والاستقرار الإقليمي".هذا وأعربت عن تقديرها لدول المنطقة التي "شجبت وأدانت الاعتداء الإسرائيل.

يأتيذلك في الوقت الذي تحث فيه الولايات المتحدة إيران على عدم الرد على الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بالمتناسب والمحدد.

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