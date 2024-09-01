رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان: "صدمت في أعماق روحي، من يقتل المختطفين - لا يريد صفقة"

على خلفية انتشال جثث المختطفين الستة، وبعد ساعات طويلة من الصمت، نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا مسجلا اليوم (الأحد).

وقال نتنياهو: "لن نتوقف، سنواصل السعي إلى التوصل إلى اتفاق يعيد جميع المختطفين لدينا. أولئك الذين يقتلون المختطفين – لا يريدون التوصل إلى اتفاق، أقول لإرهابيي حماس الذين قتلوا مختطفينا، وأقول لقادتهم: تحملون دمائكم رؤوسكم على أكتافكم".

من جانبه دعا وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت هذا الصباح إلى أن يتراجع مجلس الوزراء السياسي الأمني-الكابينيت عن قراره الخميس، ووفقا له يبقى الجيش الإسرائيلي مسيطرًا على محور فيلادلفيا. جاءت تصريحات غالانت بعد استعادة جثامين المختطفين الستة. هيرش غولبرغ بولين، عدن يروشالمي، أليكس لوبنوف، ألموغ ساروسي، كارمل جات وأوري دانينو.

وأضاف غالانت: "لقد فات الأوان بالنسبة للمختطفين الذين قُتلوا بدم بارد، ويجب إعادة المختطفين الذين بقوا في أيدي حماس إلى ديارهم. ودولة إسرائيل ستحاسب كل قادة حماس وقتلتها، حتى آخر واحد منهم."