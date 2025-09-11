اليوم الذي يلي الدوحة: نتنياهو سيعقد نقاشًا حول الخطوات القادمة في الحرب

قد يعجبك أيضًا -

تتواصل في إسرائيل المحاولات لتقييم نتائج الهجوم في الدوحة وتداعياته على الخطوات القادمة في الحرب. في الوقت نفسه، يتم بحث إمكانية تجديد المفاوضات مع حماس، سواء عبر مصر أو مع الخلايا التي تحتجز المختطفين في المدينة.

وفي هذا السياق، سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غدًا (الجمعة) اجتماعًا مع الكابينيت، من أجل دراسة الخطوات المستقبلية في الهجوم البري المخطط - وذلك إلى جانب التحذيرات المتكررة التي أرسلت أمس واليوم إلى حماس، والتي جاء فيها: "لا يوجد مكان لا تصل إليه أيدينا".

بالتوازي، نوقشت خطة لإجلاء سكان غزة طوعًا إلى دول ثالثة، مع عرض مسارات محتملة للإجلاء ابتداءً من الشهر المقبل. الخطة، التي تستند إلى مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب لإعادة تأهيل وإعمار القطاع، تتضمن إمكانية النفي المؤقت أو الدائم لبعض السكان بهدف تسهيل الحركة العسكرية وتقليل المخاطر على المدنيين.

في الجيش الإسرائيلي يُشيرون إلى أن الإخلاء سيتم بالتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، بالتوازي مع نشاط عسكري مخطط له في شمال وجنوب القطاع.

القرارات التي ستُتخذ في الجلسة القادمة من المتوقع أن تؤثر على مجرى الحرب بأكمله، بما في ذلك التقديرات المتعلقة بطبيعة الهجمات البرية، حجمها وسياسة حماية الأسرى والمواطنين.