"غزة الجديدة" :حلم الميلشيات والدور الإماراتي

رغم وقف إطلاق النار في غزة، كشفت شبكة Sky News أن إسرائيل تدعم أربع ميليشيات فلسطينية مضادة لحماس تعمل على الأرض ضمن مشروع مشترك لإسقاط حكم الحركة، بينما تتلقى هذه الجماعات دعمًا خارجيًا بارزًا من الإمارات.

تعمل الميليشيات في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية خلف "الخط الأصفر"، الحد الفاصل لنشر قوات الجيش الإسرائيلي وفق اتفاق وقف إطلاق النار. وقال قائد إحدى هذه الميليشيات، حسام الأسطل:

"لدينا مشروع رسمي – أنا وياسر أبو شاب وباسم رامي حلس وأشرف المنسي. نحن جميعًا من أجل غزة الجديدة، وسنحقق السيطرة الكاملة على القطاع قريبًا تحت مظلة واحدة."

التنسيق العسكري والدعم الخارجي

رغم اعتراف الأسطل بالتعاون مع إسرائيل لتأمين الإمدادات، ينفي أنه ينسق مباشرة العمليات العسكرية مع الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الطائرات الإسرائيلية تضرب فقط أهداف حماس.

ومع ذلك، تؤكد مصادر عدة أن الإمارات تلعب دورًا بارزًا في دعم الميليشيات: تم رصد مركبات تحمل لوحات تسجيل إماراتية، كما أن شعارات بعض الميليشيات تشبه تلك الخاصة بجماعات إماراتية مدعومة في اليمن. وعند سؤاله عن ذلك، اكتفى الأسطل بالابتسامة وقال:

"إن شاء الله، مع الوقت سيتضح كل شيء. نعم، هناك دول عربية، منها الإمارات، تدعم مشروعنا."

غزة الجديدة: حلم الميليشيات

يصف الأسطل المشروع باسم "غزة الجديدة": "بدون حرب، بدون حماس، بدون إرهاب، وفي سلام مع الجميع."

واستخدم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق ومستشاره، العبارة نفسها عند اقتراح تقسيم غزة على طول "الخط الأصفر"، مؤكدًا أن أي تمويل لإعادة الإعمار لن يذهب إلى مناطق ما زالت تحت سيطرة حماس، بينما يمكن بدء البناء في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل لتوفير فرص عمل وسكن للفلسطينيين.

الجيش الإسرائيلي، حماس، السلطة الفلسطينية، ومكتب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية لم يردوا على طلبات Sky News للتعليق.