مصدر لـ i24NEWS: لن تكون صفقة بدون الإفراج عن جميع النساء والمجندات

أبلغ مصدر يشارك في المفاوضات المستمرة بين إسرائيل وحماس في القاهرة i24NEWS أن الصفقة المحتملة تشمل جميع المحندات. "لن يكون هناك صفقة بدون مجنداتنا والنساء خارج غزة."

الاتفاق حول الإفراج عن المختطفين ووقف إطلاق النار الذي يتم مناقشته في القاهرة يمكن أن يؤدي إلى تحرير 33 رهينة مقابل هدنة مرتقبة منذ فترة طويلة في غزة في ظل الأزمة الإنسانية والإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

Itai Ron/Flash90

تطالب عائلات المختطفين بتوقيع الصفقة مع حماس. في تل أبيب، وقام المتظاهرون بإغلاق الطريق في شارع بيغن وهم يرددون: "رفح يمكن أن تنتظر، لا يمكنهم الانتظار."

فيما يتعلق بالاتفاق مع السعودية، صرح مصدر مقرب جداً من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "كل ما يريده نتنياهو هو اتفاق التطبيع مع السعودية. أي صفقة تؤدي إلى ذلك - سيسعى لتحقيقها".

أضاف المصدر أن "إرث نتنياهو يعتمد عليه، وهو أيضاً مستعد لخل حكومته من أجله إذا لزم الأمر".