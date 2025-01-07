التغطية متواصلة| مقتل الرقيب أول عيدو شامياتش أثناء القتال في بيت حانون بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليومالثلاثاء، أن الرقيب عيدو شامياتش (20 عاما)، وهو عضو في القوات الخاصة في لواء ناحال، سقط في القتال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في بيت حانون بغزة. أصله من جاني تكفا، وهو الجندي الإسرائيلي رقم 828 الذي قُتل منذ بداية الصراع.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من تأكيد مقتل جنديين آخرين في نفس القطاع: النقيب إيتان شكنازي (24 عاما)، والقائد دفير تسيون ريفاش (28 عاما)، وكلاهما قتلا بنيران صاروخ مضاد للدبابات. وأصيب جنديان آخران بجروح خطيرة خلال هذا الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى

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