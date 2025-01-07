التغطية متواصلة| مقتل الرقيب أول عيدو شامياتش أثناء القتال في بيت حانون بغزة
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من تأكيد مقتل جنديين آخرين في نفس القطاع: النقيب إيتان شكنازي (24 عاما)، والقائد دفير تسيون ريفاش (28 عاما)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليومالثلاثاء، أن الرقيب عيدو شامياتش (20 عاما)، وهو عضو في القوات الخاصة في لواء ناحال، سقط في القتال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في بيت حانون بغزة. أصله من جاني تكفا، وهو الجندي الإسرائيلي رقم 828 الذي قُتل منذ بداية الصراع.
ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من تأكيد مقتل جنديين آخرين في نفس القطاع: النقيب إيتان شكنازي (24 عاما)، والقائد دفير تسيون ريفاش (28 عاما)، وكلاهما قتلا بنيران صاروخ مضاد للدبابات. وأصيب جنديان آخران بجروح خطيرة خلال هذا الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى
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https://x.com/i/web/status/1876645982978408943
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الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار للتمركز في رأس الناقورة
قال الجيش اللبناني، الثلاثاء، إن وحدات تابعة له بدأت الانتشار للتمركز في رأس الناقورة، وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وأضاف الجيش، عبر منصة "إكس"، أن الوحدات المختصة تُتابع المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
طهران: مستعدون لاستئناف الرحلات مع دمشق
قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسين بورفرزانه، الثلاثاء، إن المنظمة مستعدة لاستئناف الرحلات مع دمشق.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للإنباء (إرنا) عن بورفرزانه قوله: "ننتظر رسالة من الجانب السوري لتحديد الأيام وعدد الرحلات بين إيران وسوريا".
الأمم المتحدة: إسرائيل تندد بالعلاقات بين الأونروا وحماس
رد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بقوة على تقرير يكشف عن علاقات وثيقة بين الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين) وحركة حماس، قائلا: "إذا كان العالم بحاجة إلى أي دليل آخر على أن الأونروا هي حماس، فها هي أمامكم". "لم يعد من الممكن إنكار أن كل ما تبقى من الأونروا هو إسمها." وأضاف أن إسرائيل "لن تتعاون مع المنظمات الإنسانية التي تديرها منظمات إرهابية".
ويأتي هذا التصريح وسط توترات متزايدة بشأن دور وكالة الأمم المتحدة في غزة.
وزارة الأمن الإسرائيلية توقع صفقتين بقيمة مليار شاقل لشراء ذخائر ملحية من انتاج شركة ’إلبيت’
أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن "عقدين دفاعيين ضخمين مع شركة ’إلبيت’ سيستمز، بقيمة إجمالية تبلغ مليار شاقل (275 مليون دولار)، وستقوم الشركة الإسرائيلية بإنتاج آلاف الذخائر الجوية الثقيلة في الصفقة الأولى، بينما ستقوم الثانية بإنشاء مصنع للمواد الخام لإنتاج الذخائر اللازمة، وتجيب هذه الصفقات على اعتماد إسرائيل على الذخائر ذات المصدر الأجنبي، مما يقلل بشكل كبير من الواردات اللازمة لإسرائيل لمواصلة حروبها الدفاعية.
تم الترحيب بالاتفاقين، اللذين تم توقيعهما، اليوم الثلاثاء، بين المدير العام للوزارة اللواء إيال زامير والرئيس التنفيذي لشركة إلبيت بزاليل (بوتزي) ماكليس، باعتبارهما صفقة حاسمة لتعزيز قدرات قوات الأمن الإسرائيلية.
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ميقاتي يحذر من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان بسبب الانتهاكات الإسرائيلية
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، من أن استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يهدد التفاهم برمته.
وقال ميقاتي، في تصريحات خلال مناسبة بالمتحف الوطني في بيروت ونقلتها رئاسة مجلس الوزراء عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم لإسرائيل أيضاً.
وأضاف أن لبنان أوصل رسالة واضحة إلى الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للاتفاق، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية.
وتابع ميقاتي: "الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار يهدد التفاهم برمته، وهو أمر لا أعتقد أن أحداً يرغب في حدوثه".