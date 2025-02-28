التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقضي على عميل لحزب الله متورطا في تهريب الأسلحة
طالبت حماس، المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل للالتزام بدورها في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".
مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفدا إلى القاهرة، لإجراء المزيد من المحادثات بشأن تمديد الهدنة، وتنتهي المرحلة الأولية من الهدنة، مساء غد السبت، ويبدو أن إسرائيل وحركة حماس لم تحققا تقدماً يذكر في صياغة شروط وقف إطلاق نار شامل، حسبما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال مسؤولان بالحكومة الإسرائيلية لوكالة رويترز للأنباء إن "إسرائيل، كجزء من مساعيها لتمديد المرحلة الأولى من صفقة الرهائن، تريد الحفاظ على الصيغة التي تفرج بموجبها حماس عن ثلاثة رهائن كل أسبوع مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين".
فيما أعلنت حركة حماس في بيان، التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله، مع انتهاء المرحلة الأولى منه وتبادل الأسرى. وطالبت، المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل للالتزام بدورها في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".
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قطر تتقدم بوثيقة إلى المحكمة الدولية بشأن التزامات إسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان مكتوب أنها قدمت وثيقة إلى المحكمة الدولية بشأن "التزامات" إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية. وشددت قطر على ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وخاصة وكالة الأونروا، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ويجب على إسرائيل أيضًا أن تلتزم باحترام وحماية أصول الأمم المتحدة والإنسانية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية ومنشآت المياه والبنية التحتية للنقل. وشددت قطر أيضا على ضرورة إلغاء تشريعات الكنيست التي تحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية.
إسرائيل تحذر لبنان من مواصلة الضربات في الضاحية إذا خرق حزب الله الاتفاق
ذكرت قناة "الحدث" السعودية نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل أبلغت لبنان أنها لن توقف هجماتها في الضاحية الجنوبية إذا استمر حزب الله في خرق اتفاق وقف إطلاق النار" وبحسب هذه المصادر، أبلغت إسرائيل لبنان رسمياً بأنها ستضرب "كل نقاط حزب الله إذا استمر في انتهاك الاتفاق".
مصدر إسرائيلي يكشف: لا مساعدات لغزة من دون حسم الأسرى الأحياء
أكد مصدر إسرائيلي مطلع، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل غير ملتزمة بالاتفاق من دون توافق على نزع سلاح حماس"، وتابع"إسرائيل ستتخذ موقفا صارما من مسألة الإفراج عن الأسرى. وأوضح أنها مستعدة لمواصلة وقف إطلاق النار مقابل مباحثات محددة زمنيا للإفراج عن بفقيد الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في القطاع".
وشدد على أن إسرائيل تتمسك بعدم إدخال المساعدات إلى غزة من دون التفاوض على إطلاق الرهائن الأحياء.
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مصادر إسرائيلية: إسرائيل تريد الاستمرار في مخطط إطلاق سراح 3 رهائن أسبوعيا
قال مسؤولان بالحكومة الإسرائيلية لوكالة رويترز للأنباء إن "إسرائيل، كجزء من مساعيها لتمديد المرحلة الأولى من صفقة الرهائن، تريد الحفاظ على الصيغة التي تفرج بموجبها حماس عن ثلاثة رهائن كل أسبوع مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين".
تقرير أممي: إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع 6 أسلحة نووية
كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن إيران قد زادت بشكل حاد مخزونها من مادة اليورانيوم عالي التخصيب في الأسابيع الأخيرة، وباتت تملك ما نسبته 60% من المادة، ما يكفي لصناعة 6 أسلحة نووية، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأوضح التقرير الأممي، بأن إيران تنتج الآن ما يكفي من المواد الانشطارية شهرياً لصنع سلاح نووي واحد، إذ جمعت حوالي 275 كيلوجراماً من اليورانيوم المُخصَّب بنسبة 60% حتى 8 فبراير الجاري، مقارنة بـ 182 كيلوجراماً في أواخر أكتوبر الماضي، ما يمثل قفزة بنسبة 50% خلال 15 أسبوعاً فقط.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوقود المخصَّب بنسبة 60% يمكن تحويله في غضون أيام ليصبح مخصَّباً بنسبة 90%، وهي النسبة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية، قائلة إن إيران بدأت في إنتاج اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60% في عام 2021، ووسَّعت إنتاجها منه منذ أوائل ديسمبر الماضي، بعد أن تعرضت لانتقادات رسمية من أوروبا والولايات المتحدة.
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