التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقضي على عميل لحزب الله متورطا في تهريب الأسلحة

مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفدا إلى القاهرة، لإجراء المزيد من المحادثات بشأن تمديد الهدنة، وتنتهي المرحلة الأولية من الهدنة، مساء غد السبت، ويبدو أن إسرائيل وحركة حماس لم تحققا تقدماً يذكر في صياغة شروط وقف إطلاق نار شامل، حسبما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال مسؤولان بالحكومة الإسرائيلية لوكالة رويترز للأنباء إن "إسرائيل، كجزء من مساعيها لتمديد المرحلة الأولى من صفقة الرهائن، تريد الحفاظ على الصيغة التي تفرج بموجبها حماس عن ثلاثة رهائن كل أسبوع مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين".

فيما أعلنت حركة حماس في بيان، التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله، مع انتهاء المرحلة الأولى منه وتبادل الأسرى. وطالبت، المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل للالتزام بدورها في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".

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