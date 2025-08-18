تقرير: دبابات الجيش الإسرائيلي تتقدم نحو مدخل مدينة غزة

قد يعجبك أيضًا -

أفادت تقارير مساء اليوم (الاثنين) في قطاع غزة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، بما فيها دبابات مدعومة بغطاء جوي، تتقدم باتجاه حي الصبرة جنوب مدينة غزة. كما أفادت تقارير في غزة عن "تقدم مفاجئ" للجيش الإسرائيلي في حي الصبرة. وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "الحدث" السعودية بتقدم دبابات إسرائيلية باتجاه مداخل الحي.

في غضون ذلك، عُلم أن العملية في حي الزيتون هي خطة طوارئ مُدمجة في عملية "عربات جدعون" - في حال فشل الاتفاق. وتُعزز الفرقة 99 من تواجدها على الأرض استعدادًا للقتال مع مسلحين من لواء مدينة غزة في محاولة لاختراق التشكيلات الجنوبية.

شارك رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، اليوم في مؤتمر تدريب عملي ترأسه، وقال: "نحن في خضم حملة عسكرية متعددة الأبعاد، مستمرة وغير مسبوقة. نحن في نقطة تحول في الحرب، نستعد للمرحلة التالية من عملية "عربات جدعون". يجب تكثيف جميع الجهود لمواصلة التطورات العملياتية، مع التركيز على تعميق الضرر الذي يلحق بحماس في مدينة غزة".