مقتل ضابط إسرائيلي بمعركة في رفح

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كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل الضابط الإسرائيلي فلاديمير لوزا (36 عاما) من أشكلون، وهو مقاتل في اللواء 5 والذي قتل بمعركة في رفح، وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الى 895 منذ بداية الحرب.

وقع الحادث مساء أمس الساعة 7:30 مساءً، بينما كان مقاتلو اللواء الخامس يستعدون لتدمير مبانٍ وبنية تحتية تحت الأرض في حي الجنينة برفح. وخلال النشاط، انفجرت عبوة ناسفة. قُتل الرائد (احتياط) فلاديمير لوزا في الحدث، وأصيب مقاتلان آخران، ووُصفت حالتهما بالطفيفة. ويُجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في ملابسات الحادث.