مسؤول أمريكي: "وفقا للتقديرات- هذا هو عدد المختطفين الإسرائيليين الأحياء في غزة"

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم (الخميس) مقالا شاملا عن أهالي المختطفين في غزة - نقل فيه عن مسؤول أمريكي كبير مطلع على التطورات: "إن عدد المختطفين المتواجدين في أسر حماس على ما يبدو منخفضًا - ما يصل إلى 50 شخص."

هذا وطلبت صحيفة وول ستريت جورنال ردًا من مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، وديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي وحماس، لكن لم يرد أي منهم. يشار إلى أن حماس أبلغت الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار أن الحركة لا تعرف عدد المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

كما أفادت التقارير أن من بين المختطفين الذين بقوا في غزة ثمانية يحملون الجنسية الأمريكية، ومن بينهم ثلاثة أعلن عن وفاتهم. وتجتمع عائلات المختطفين الأميركيين بانتظام مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

ولا تزال تقديرات أعداد القتلى من المختطفين في ارتفاع - وذلك بسبب ظروف احتجازهم وإصاباتهم خلال هجوم 7 أكتوبر وأسباب أخرى. وقيل أيضًا إن كبار المسؤولين في إسرائيل يقولون إن معظم المختطفين الذين يُفترض أنهم ماتوا قُتلوا في 7 أكتوبر، لكنهم أكدوا أيضًا أن بعضهم قُتلوا نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتختلف حالة المختطفين المحتجزين في غزة حسب سلوك خاطفيهم، وما إذا كانوا محتجزين فوق الأرض أو في الأنفاق. ووصف المختطفون السابقون الذين أجرت صحيفة وول ستريت جورنال مقابلات معهم محدودية الطعام والنظافة، ونقص الرعاية الطبية، والخوف من الغارات الجوية الإسرائيلية. المختطفون الذين يتم احتجازهم بمفردهم وليس في مجموعات هم أكثر عرضة لخطر التدهور، وفقًا للعاملين الطبيين الإسرائيليين الذين عالجوا المختطفين العائدين

مقر أهالي المختطفين ردا على التقارير المختلفة: "دولة إسرائيل ملزمة بإعادة جميع المختطفين الذين تم التخلي عنهم في السابع من أكتوبر. هذا الالتزام المقدس لا يفرق بين عودة المختطفين الأحياء لإعادة تأهيلهم وبين عودة القتلى لدفنهم.

"إن دولة إسرائيل ملزمة بإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم. إن انتهاك هذا المبدأ المقدس هو خيانة للثقة وخرق للروح الإسرائيلية المؤسسة للضمان المتبادل. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل من أجل عودة جميع المختطفين الـ 120 ودعم صفقة نتنياهو، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تبادر إلى التوصل إلى اتفاق شامل من أجل عودتهم وأن تفعل ذلك على الفور. الوقت ينفد بالنسبة للمختطفين".