السؤال حول مصير قطاع غزة في اليوم التالي يشغل العديد من الجهات في جميع أنحاء العالم بشكل عام - وفي العالم العربي بشكل خاص. مراسل الشؤون العربية في القناة العبرية، باروخ يديد، كشف هذا المساء (الأربعاء) تفاصيل حول "المنتدى التكنوقراطي لمستقبل غزة" الذي يتبلور في هذه الأيام، ومؤسسوه هم مجموعة من الشخصيات وأصحاب المهن الحرة في القطاع، إلى جانب رئيس بلدية غزة.

هدف الهيئة هو إعادة تأهيل وبناء قطاع غزة. أعضاؤها يؤكدون أنها تنظيم غير سياسي، لا يتعارض مع المبادرات السياسية القائمة ولا يعتزم أن يكون بديلاً لأي من الجهات أو القوى. علمت i24NEWS أن المنتدى تمكن من بعث رسالة إلى البيت الأبيض، وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أنها "قوبلت بالترحيب".

كما هو معلوم، في هذه الأيام هناك عدة مبادرات حول العالم لمعالجة هذه القضية. من بين أمور أخرى، مصر تدفع قدماً بلجنة الدعم لغزة تحت رعاية السلطة الفلسطينية، التي بدورها ترغب في تعيين وزير خاص بها كرئيس الحكومة القادم في غزة. مصادر ذكرت في حديث مع i24NEWS أن "مصر تنظر بإيجابية إلى إقامة المنتدى - لكنها وحدها ستضع قائمة لجنة الدعم لإدارة غزة".

بالتوازي، تعمل حماس على إقامة إدارة مهنية خاصة بها في القطاع - والولايات المتحدة تدفع، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب، نحو إنشاء مجلس سلام برئاسة توني بلير.