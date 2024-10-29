غالانت يهدد أمين حزب الله الجديد نعيم قاسم :"بدأ العد التنازلي"

علق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم (الثلاثاء)، على تعيين أمين عام جديد لحزب الله، بعد اغتيال حسن نصر الله الشهر الماضي على يد إسرائيل. وكتب على حسابه الخاص في منصة اكس مرفقا صورة الأمين العام الجديد نعيم قاسم "تعيين – مؤقت. لقد بدأ العد التنازلي"، كتب على حسابه الخاص على "X".

ويشار إلى حزب الله أعلن في وقت سابق من هذا اليوم، عن اختيار نائب نصر الله، نعيم قاسم، زعيماً جديداً للمنظمة. وجاء في بيان رسمي صادر عن التنظيم أن مجلس شورى حزب الله أعطى موافقته على هذه الخطوة. وفي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير في إيران أن قاسم غادر لبنان وهرب إلى طهران.