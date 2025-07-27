رغم معارضة بن غفير : إسرائيل تعلن بدء هدنة إنسانية لمدة 10 ساعات يومياً في غزة

قد يعجبك أيضًا -

بعد توجيهات القيادة السياسية الإسرائيلية، بدأ اليوم وقف إطلاق نار تكتيكي محلي للنشاط العسكري، لتلبية الاحتياجات الإنسانية، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن وقف إطلاق النار سيبدأ يوميًا في المناطق التي لا يعمل فيها الجيش الإسرائيلي - المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة - حتى إشعار آخر. كما تم تحديد مسارات مؤمنة بشكل دائم، من الساعة السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، مما يسمح بحركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، لإدخال وتوزيع الغذاء والدواء على السكان في جميع أنحاء قطاع غزة.

ويشار إلى أنه عقب مشاورات محدودة أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، تقرر الأحد "هدنة إنسانية تستمر لعدة ساعات في قطاع غزة". وقد اتُخذ هذا القرار في ضوء الانتقادات الدولية للوضع في غزة. وشارك في المشاورات، إلى جانب رئيس الحكومة، وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ومسؤولون آخرون.

في غضون ذلك، أفيد أن الجيش الإسرائيلي استأنف إنزال المساعدات الإنسانية جوًا ابتداءً من الليلة الماضية، في إطار جهوده لإيصالها إلى قطاع غزة. ستُنفذ العملية بالتعاون مع منظمات دولية، وستشمل الإنزالات سبع طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر ومعلبات غذائية مقدمة من منظمات دولية.

كما تقرر تحديد ممرات إنسانية تسمح بحركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإيصال الغذاء والدواء إلى السكان.

وعبّر الوزير إيتمار بن غفير عن غضبه من قرار استئناف المساعدات، حيث لم يشارك في المشاورات التي عُقدت يوم السبت.وأصدر الوزير بن غفير بيانًا كتب فيه أن مسؤولًا في مكتب نتنياهو أوضح له أنه تقرر عدم مشاركته في المشاورات بسبب يوم السبت.

وأعرب الوزير بن غفير عن غضبه من ذلك، وكتب أنه متاح دائمًا لإجراء مشاورات عاجلة حتى خلال يوم السبت. وأضاف بن غفير: "أبلغتُ مسؤولا من مكتب رئيس الوزراء أن هذا استسلامٌ لحملة حماس الكاذبة، التي تُعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، وأن هذا الاستسلام أخطر بكثير بعد أن قال رئيس الحكومة يوم الجمعة: "سندرس سبلًا بديلة لإطلاق سراح المخطوفين".

وصرح بن غفير: "اتضح أن "البديل" هو الاستسلام لحماس وحملاتها الكاذبة، وزيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إليها مباشرةً. هذا المسار يُبعد عودة المخطوفين، ويُبعد بشكل خاص النصر الكامل في الحرب".