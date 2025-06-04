مقتل جندي إسرائيلي خلال قتال في حي الشجاعية شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) عن مقتل الرقيب أول (احتياط) ألون بيركس، 27 عامًا، وهو جندي في كتيبة الاستطلاع 6646، تشكيل "شوالي ماروم" (646)، الليلة الماضية خلال قتال في حي الشجاعية شمال قطاع غزة. وأصيب جندي آخر من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في نفس الحادث.

أصيب الجنديان، وهما من كتيبة المظليين - الاحتياطية 646، بنيران مسلح كان يحمل ببندقية كلاشينكوف وتمكن من الوصول إلى الموقع الذي كانا فيه. وبعد إطلاق النار، تمكن المسلح من الفرار من مكان الحادث. وارتفع عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي في الحرب الى 862.

وفي حدث آخر في جباليا، حيث تقاتل الفرقة 162، تمكن مسلحون من إطلاق قاذفة قنابل يدوية أو عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على قوة من الجيش الإسرائيلي. وتم نقل مقاتلين من وحدة "ياهالام" من المكان في حالة ما بين المتوسطة والخطيرة، كما أصيب مقاتل من الشاباك كان معهما بجروح طفيفة.