بدأت إيران، اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، ومن المقرر أن يُدفن جثمان المرشد السابق، الخميس الوشيك ، في مدينة مشهد، مسقط رأسه.إذ احتشد الآلاف من المشيعين في طهران أمام نعشه الملفوف بالعلم داخل صندوق زجاجي. ووضع نعش خامنئي أمام نعوش أفراد من عائلته، الذين أودت غارة جوية بحياتهم في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط المنصرم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطاب متزامن أمام جبل راشمور في ساوث داكوتا: :لقد وجهنا ضربة قاسية لإيران، إنهم يريدون التسوية بشدة، منحناهم أسبوعاً من أجل الجنازة".