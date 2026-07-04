التغطية متواصلة| تقرير: الجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد خلال أسبوع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطاب متزامن أمام جبل راشمور في ساوث داكوتا: :لقد وجهنا ضربة قاسية لإيران، إنهم يريدون التسوية بشدة، منحناهم أسبوعاً من أجل الجنازة".
بدأت إيران، اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، ومن المقرر أن يُدفن جثمان المرشد السابق، الخميس الوشيك ، في مدينة مشهد، مسقط رأسه.إذ احتشد الآلاف من المشيعين في طهران أمام نعشه الملفوف بالعلم داخل صندوق زجاجي. ووضع نعش خامنئي أمام نعوش أفراد من عائلته، الذين أودت غارة جوية بحياتهم في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط المنصرم.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطاب متزامن أمام جبل راشمور في ساوث داكوتا: :لقد وجهنا ضربة قاسية لإيران، إنهم يريدون التسوية بشدة، منحناهم أسبوعاً من أجل الجنازة".
تقرير: الحرس الثوري يعارض مشاركة مجتبى خامنئي في جنازة والده
تشهد إيران على مدى أسبوع مراسم تشييع شعبية للمرشد السابق علي خامنئي، الذي قتلته غارة مع بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، فيما لم يظهر نجله وخليفته، مجتبى خامنئي، في أي من هذه المراسم حتى الآن.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عنصرين في الحرس الثوري وشخص مشارك في تنظيم الجنازة قولهم إن مجتبى خامنئي أبلغ المسؤولين برغبته في المشاركة، ولا سيما في مراسم الدفن المقررة في 9 يوليو بمدينة مشهد، حيث يعتزم أداء صلاة الجنازة على والده.
لكن مسؤولين أمنيين لا يزالون يرفضون حتى الآن ذلك، خشية أن تستغل إسرائيل المناسبة لاغتياله أو لتعقب مكان اختبائه.
الجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد خلال أسبوع
ذكرت قناة "الحدث" السعودية، في تقرير لها ، اليوم السبت، أن "الجولة القادمة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في باكستان يوم 11 يوليو/تموز الجاري. وأفادت مصادر للقناة بأن الجولة ستتناول العقوبات، والأصول الإيرانية المجمدة، والملف النووي (آيلي كوهين).
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مصادر: تمثيل الوفد الإيراني يتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع خامنئي
الخارجية الإيرانية لفرنسا وبريطانيا: مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوة
قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، السبت، تعليقاً على البيان الصادر عن فرنسا والمملكة المتحدة بشأن مضيق هرمز، إن "المضيق ليس ساحة لاستعراض القوة العسكرية من قبل القوى من خارج المنطقة". وحذر في منشور على منصة "إكس"، من "أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس"، معتبراً أن "أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المطلة عليه، ومن يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. وهذا تحذير جاد".
القائد الجديد لبحرية الحرس الثوري يهدد إسرائيل والولايات المتحدة.
صرّح الأدميرال علي أوزمائي، القائد الجديد لبحرية الحرس الثوري، بأن "الانتقام الإلهي" من الولايات المتحدة وإسرائيل "قريب". وفي رسالةٍ بُثّت بمناسبة جنازة علي خامنئي، اتهم واشنطن وإسرائيل بالاعتقاد بأنهما تستطيعان "إيقاف طريق الحق" باغتيال المرشد الأعلى السابق. ووفقًا لأوزمائي، فإن المسؤولين عن هذه العملية يواجهون الآن "غضب" الشعب الإيراني وردود فعلٍ قاسية. وكان أوزمائي قد تولى قيادة بحرية الحرس الثوري مؤخرًا بعد اغتيال سلفه، علي رضا تانغسيري، في غارة جوية إسرائيلية في مارس/آذار الماضي.
هجمات إسرائيل مستمرة على جنوب لبنان.. وعون يؤكد تمسكه بـ"انسحاب إسرائيل"
واصل الجيش الإسرائيلي، السبت، شن هجماته على جنوب لبنان، بعد غارات مكثفة خلال اليومين الماضيين، بينما تترقب بيروت بدء أولى خطوات الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحتلها.وشدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على تمسك بلاده بضرورة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وفقاً لاتفاق الإطار الثلاثي، الموقع بين بيروت وتل أبيب بوساطة أميركية.