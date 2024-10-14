جميعهم بجيل 19 عاما: الكشف عن هويات الجنود الإسرائيليين من جولاني الذين قتلوا بهجوم المسيرة في بنيامينا

سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء الجنود الأربعة الذين قتلوا في هجوم المسيرة التي وقعت في قاعدة تدريب جولاني الليلة الماضية (الأحد)، والتي اصطدمت خلالها طائرة مسيرة بغرفة الطعام في القاعدة. القتلى هم الرقيب عمري تماري يوسف هيب والرقيب يوآف أغمون والرقيب ألون أميتاي ويبلغون من العمر 19 عامًا، وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، ليصبح مجمل عدد الإصابات 51 شخصًا.

وصل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى قاعدة تدريب لواء غولاني وأجرى جلسة استجواب أولية مع القادة العسكريين. وقال هاليفي: "نحن في حالة حرب، والهجوم على قاعدة تدريب في العمق صعب والنتائج مؤلمة. لقد قمتم بعمل جيد في علاج وإجلاء الجرحى والمصابين"، وتابع :"عانقوا العائلات الثكلى، ورافقوا الجرحى وادعموا القادة والجنود ونحن مستمرون في القتال والتدريب لما هو قادم".

IDF Spokesperson

ويكشف التحقيق الأولي لسلاح الجو أن ثلاث طائرات مسيرة اخترقت حوالي الساعة 19.00 من المنطقة البحرية لمدينة صيدا في لبنان. وانقطع الاتصال بأحدهم في منطقة عكا، رغم أن المروحيات والطائرات المقاتلة كانت تلاحقه، وحاولت اعتراضه دون جدوى. وبعد حوالي نصف ساعة ضربت المنطقة بالقرب من بنيامينا.

في الواقع، مرت أكثر من 20 دقيقة من لحظة رصد المسيرة حتى التبليغ عن الضربة في قاعدة تدريبات جولاني، أي أنها طارت لمدة 15 دقيقة على الأقل في سماء إسرائيل دون كشفها. عرف في إسرائيل عن وجود طائرة مسيرة معادية كانت تتجول بالتأكيد في المنطقة - ولم يقدموا تحذيرًا كافيًا. ويدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية أن تكون قد حلقت على ارتفاع منخفض للغاية، وهو ما سمح لها بالإفلات من الرادارات.