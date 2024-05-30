هايلي خلال لقائها عائلات مختطفين إسرائيليين:"إن تطلبت عودتهم فرض عقوبات على قيادة حماس بقطر فليكن ذلك"

زارت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، مقر أسر المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، حيث التقت من الإسرائيليين الذي افرج عنهم من أسر حماس وأفراد من عائلات المختطفين الإسرائيليين في غزة.

The Hostage and Missing Families Forum spokeman

خلال زيارتها التقت هيلي مع راز بن عامي، التي عادت إلى إسرائيل بعد 54 يوما في أسر حماس. ولا يزال زوج راز، أوهاد بن عامي، أسيراً لدى حماس. كما التقت شارون شرابي شقيق المختطفين إيلي شرابي والمختطف يوسي شرابي الذي تحتفظ حماس بجثمانه. في حين قُتلت زوجة إيلي وبناته في السابع من أكتوبر.

وفي نهاية اللقاء، قالت هيلي: "إن عودة المختطفين من غزة يجب أن تكون على رأس أولويات إسرائيل والولايات المتحدة. وإذا كان ذلك يتطلب فرض عقوبات على قيادة حماس في قطر، فيجب أن يتم ذلك على الفور. يجب ألا يمر يوم دون أن نطالب بصوت عالٍ بعودتهم".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهايلي خلال اجتماعهما: "انتصارنا هو أيضًا انتصارك. الشيء الأكثر أهمية هو التأكد من أن المجتمعات الحرة لديها الحق في الدفاع عن نفسها. أولئك الذين يصرخون ’الموت لإسرائيل’ يصرخون أيضًا ’الموت لأمريكا’ ".

وقالت هايلي: "أنا أتيت إلى هنا لكي تعلموا أن غالبية الأمريكيين يقفون إلى جانب إسرائيل، وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول حزن الأمريكيون وتألموا إلى جانب الإسرائيليين. إن انتصار إسرائيل هو انتصار لأمريكا".