قطر متفائلة: "الفوارق ليست كبيرة، هناك زخم جديد في التفاوض حول صفقة المختطفين"

نحو صفقة مختطفين؟ على خلفية التطورات في سوريا، أشار رئيس حكومة قطر محمد آل ثاني، صباح اليوم (السبت)، إلى محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعرب عن تفاؤله، عندما قال: "الآن بعد انتخاب ترامب هناك زخم جديد مرة أخرى - الفجوات بين الجانبين - ليست كبيرة على الإطلاق".

وأضاف حاكم قطر: "بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات في الولايات المتحدة، عادت المحادثات بشأن وقف إطلاق النار. ورأيت تشجيعاً من إدارته بشأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قبل دخوله البيت الأبيض. نحن على اتصال بهم طوال الوقت - وآمل الآن بالتأكيد أن نقوم بالأمور في أسرع وقت ممكن، وأن تستمر حسن النية من جانب جميع الأطراف في المفاوضات. وأكرر – الفجوات والخلافات بين إسرائيل وحماس – ليست جوهرية”.

على صعيد متصل، قالت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم، إن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخلت مرحلة جديدة، قد تكون الأخيرة، فيما تنتظر مصر وصول وفد إسرائيلي في الفترة الأيام المقبلة".

مصدر عسكري مصري أشار لـ"الأخبار" إلى أنه لا تزال هناك عدد من النقاط غير الواضحة بشأن ما يعرف بـ"اليوم التالي"، خاصة في ظل تأخر إعلان أبو مازن عن تشكيل لجنة دعم مجتمعية لإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي" من الحرب.

وبحسب مصدر مخابرات مصري، اتخذت الاتصالات مع قطر منحى إيجابيا في معظمه خلال اليومين الماضيين، مع توقع أن يكون الاتفاق المرتقب بمثابة تهدئة مؤقتة لحين التوصل إلى اتفاق جديد.