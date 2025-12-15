شاب يهودي يعاني من اضطرابات نفسية يُشتبه اليوم (الاثنين) بمحاولة تنفيذ هجوم عند مدخل مستوطنة قدوميم في الضفة الغربية . وفق التقارير الأولية، حاول الشاب الاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي، وتقوم الجهات الأمنية بفحص ملابسات الحادثة والتحقيق فيها.في سياق متصل، أفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات وهجمات في مختلف أنحاء قطاع غزة، في إطار عملياته الأمنية المستمرة.

حادثة طعن عند مدخل كدوميم: مراهق يهودي يعاني من اضطراب نفسي - حاول مهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، والحادثة قيد التحقيق. تقرير عربي: هجمات الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح محاولة هجوم قرب مستوطنة قدوميم في الضفة الغربية – تم تحييد المهاجم دون وقوع إصابات بين قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب ما صرح المتحدث العسكري شلومي هيلر. الحادثة جارية التحقيق، والجيش مستمر في تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة لضمان سلامة الجنود والمستوطنين. تقرير عربي: الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية في منطقة شرق مدينة غزة