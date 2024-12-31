"بمشاركة مؤيدي دحلان": مصر تدفع لإقامة مجلس إدارة مدني لغزة بمشاركة حماس وبدون السلطة الفلسطينية

قالت مصادر عربية لباروخ ياديد، محلل الشؤون العربية في قناة i24NEWS العبرية، اليوم (الثلاثاء)، إن مصر توجهت إلى حماس من أجل إنشاء مجلس إدارة لقطاع غزة، بعد رفض رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن المخطط المصري.

وقال مسؤول كبير لـI24NEWS إن هذه الخطوة تهدف بشكل رئيسي إلى توفير بديل لوجود الجيش الإسرائيلي في المعابر والتسبب في إحراج نتنياهو، نظرا لتقديم خيار مدني بديل لوجود الجيش الإسرائيلي. وقد ناشد المصريون الأميركيين من أجل الضغط على إسرائيل للانسحاب من المشهد والسماح لمجلس الإدارة بالعمل. وجاءت الخطوة بعد أن اتضح أن أبو مازن خارج اللعبة وأثار غضبا كبيرا عليه في مصر.

كان الهدف من المخطط المصري منذ البداية هو الترويج ودفع صفقة استعادة المختطفين، لكنه حاليا يتلخص بتعزيز قوة حماس كهيئة حكم مدنية في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى قدمت لمصر 30 اسمًا للمخابرات المصرية، سيتم اختيار 14 عضوًا منها. المعنى: إعطاء الشرعية والقوة للفصائل الفلسطينية، وحماس بشكل خاص، بدون السلطة الفلسطينية.

وعلى ضوء ذلك تحاول مصر تجنيد كتلة فتح المؤيدة لمحمد دحلان، والتي لم تبعث حتى الآن أسماء مرشحيها لمجلس الإدارة الى المخابرات المصرية.

مصدر رفيع جداً صرح لـI24NEWS إن: "الفصائل الفلسطينية لم تكن لتأتي إلى القاهرة ولم تكن لتعرض أسماء مرشحيها لمجلس الإدارة إلا تحت ضغط مصري".

وتضيف المصادر التي تحدثت مع I24NEWS أيضا أن "مصر مارست ضغوطا على أبو مازن من خلال جبريل الرجوب، لكن بعد مناقشة الاقتراح المصري في اللجنة المركزية لفتح ورفضه، تم تحويله إلى اللجنة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي رفضت الاقتراح أيضا".