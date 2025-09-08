بعد إعلان حظر السلاح: إعادة السفيرة الإسبانية في إسرائيل للتشاور

قد يعجبك أيضًا -

تدهور إضافي في العلاقات: أعلنت وزارة الخارجية في إسبانيا اليوم (الإثنين) عن استدعاء سفيرتها في إسرائيل، آنا ماريا سلمون بيريز، للتشاور في مدريد. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن فرض حظر أسلحة على إسرائيل.

وكما ذكرنا، وكجزء من الخطوة المصممة لزيادة الضغط على إسرائيل، سيتم منع السفن والطائرات التي تحمل أسلحة في طريقها إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن سانشيز أن إسبانيا ستزيد أيضًا من المساعدات للسلطة الفلسطينية والاونروا وستفرض حظرًا على البضائع المنتجة في الضفة الغربية. وقال سانشيز: "نأمل أن تساعد هذه الخطوات في الضغط على رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته لتخفيف بعض المعاناة التي يعاني منها السكان الفلسطينيون". كما ستحظر إسبانيا دخول أي شخص شارك بشكل مباشر فيما سماه سانشيز "إبادة جماعية" إلى البلاد.

رد وزير الخارجية جدعون ساعر بقوة وقال: "حكومة إسبانيا تتبع خطاً معادياً وعدائياً ضد إسرائيل، بخطاب متطرف يفيض بالكراهية. محاولة الحكومة الفاسدة تحويل الأنظار عن قضايا فساد خطيرة من خلال هجوم متواصل ضد إسرائيل ومعاداة السامية هي محاولة شفافة وواضحة."

كما أوضح: "ليست كل انتقاد لسياسة إسرائيل يعتبر معاداة للسامية. ولكن عندما تتسم هذه الانتقادات بالشياطنة، نزع الشرعية والمعايير المزدوجة - فهذه معاداة للسامية بحسب تعريف IHRA. لذلك، لم يعد بالإمكان تجنب اتخاذ عقوبات شخصية ضد أعضاء في الحكومة الإسبانية الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء. نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز - سيُمنع دخولها إلى إسرائيل ولن نقيم معها أي علاقات. وستفرض عقوبات مماثلة أيضاً على سيرا ريغو، وزيرة الشباب والأطفال من نفس الحزب. سيُحظر دخولها إلى إسرائيل ولن نقيم معها أي علاقة."