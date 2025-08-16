التغطية متواصلة: تقارير عن هجمات واسعة النطاق في أنحاء قطاع غزة
الفصائل الفلسطينية:"الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي لوقف إطلاق النار"، مؤكدة على"تجاوبها الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق مطالبها بانسحاب الجيش الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة".
بينما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، اجتمعت فصائل فلسطينية عدة (حماس وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية، وتيار الإصلاح الديمقراطي) على مدى اليومين المنصرمين في القاهرة، وأعلنت أن"الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي لوقف إطلاق النار"، مؤكدة على"تجاوبها الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق مطالبها بانسحاب الجيش الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة".
في حين أفاد مصدر في الجهاد ، اليوم السبت، أن "ما طرح حتى الآن لم يكن صفقة شاملة بل محاولات لتحسين الورقة السابقة التي تشمل تهدئة مؤقتة لمدة 60 يوماً".
فيما أبلغ رئيس الموساد، ديفيد بارنيا الذي زار الدوحة الخميس المنصرم، أن بلاده لن تقبل بعد اليوم أي حديث عن اتفاق دون صفقة شاملة تفضي إلى إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.
وكالة الأنباء الفلسطينية: "قوات إسرائيلية تقتحم عددا من القرى والبلدات في محافظتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية"
وسائل اعلام فلسطينية: "مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منطقة الفخيت في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية"
تقرير: حماس والفصائل الفلسطينية يبلغون مصر استعدادهم للتعامل مع أي مقترحات لوقف إطلاق النار في غزة
الخارجية الأمريكية: "توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة"
قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، السبت، إنها بدأت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة خلال إجرائها "مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية".
الجيش الإيراني محذّرا الولايات المتحدة وإسرائيل: أي عملٍ شرير آخر سيواجه بإجراءاتٍ أشدّ قسوة من ذي قبل
الخارجية الفرنسية: "المشروع الاستيطاني في القدس يُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ومن شأنه أن يُمزّق الضفة الغربية ويُقوّض بشكل خطير حل الدولتين"
هيئة البث الرسمية الإسرائيلية: "الجيش يقلص الجدول الزمني لعملية السيطرة على مدينة غزة"
ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتطويق مدينة غزة في وقت أبكر من خلال تقليص فترات الجدول الزمني للعملية".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأسبوع الماضي، أن الهجوم على مدينة غزة لن يبدأ على نحو كبير قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وأنه من المتوقع استمرار التحضيرات للعملية حتى الخريف (الثلث الأخير من سبتمبر المقبل)، قبل توسيع الهجوم إلى "قتال شامل في الأماكن الحضرية".
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية يزور الجانب المصري من معبر رفح الاثنين الوشيك
يبدأ رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، الأحد، زيارة إلى مصر، يزور خلالها الجانب المصري من معبر رفح البري، الاثنين الوشيك، بحسب بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في القاهرة.
وذكرت السفارة أن مصطفى سيلتقي بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
ولفتت إلى أن اللقاء سيبحث "مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
وتابعت: "يعقد مصطفى وعبد العاطي مؤتمراً صحافياً مشتركاً في معبر رفح البري، الاثنين، عقب الاطلاع على ساحة المعبر والمستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، كما ستتضمن الجولة زيارة إلى المستشفى الميداني القائم بالمنطقة".
تقرير: تظاهرة كبرى ضد الحرب في غزة ستنطلق، مساء اليوم السبت، في تل أبيب
نائب رئيس ديوان الرئاسة الايرانية: لا ينبغي تحريم التفاوض أو إعطاؤه أهمية مبالغا فيها أو التقليل من قيمته
رئيسة وزراء الدنمارك: "نتنياهو أصبح مشكلة" وتدعو لفرض عقوبات على إسرائيل على غرار العقوبات الروسية
سوريا: "اشتباكات متقطعة في السويداء بين الأمن الداخلي ومسلحين"
اندلعت، اليوم السبت، اشتباكات متقطعة وفق ما أفادت مصادر العربية/الحدث. ولفتت المصادر إلى حصول مواجهات بين مسلحين محليين في وعناصر من قوى الأمن الداخلي.
يأتى ذلك، بعدما دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أمس إلى الصلح بين العشائر وأهالي المحافظة، وتغليب لغة العقل، حرصا على تعزيز السلم الأهلي.