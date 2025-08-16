التغطية متواصلة: تقارير عن هجمات واسعة النطاق في أنحاء قطاع غزة

قد يعجبك أيضًا -

بينما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، اجتمعت فصائل فلسطينية عدة (حماس وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية، وتيار الإصلاح الديمقراطي) على مدى اليومين المنصرمين في القاهرة، وأعلنت أن"الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي لوقف إطلاق النار"، مؤكدة على"تجاوبها الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق مطالبها بانسحاب الجيش الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة".

في حين أفاد مصدر في الجهاد ، اليوم السبت، أن "ما طرح حتى الآن لم يكن صفقة شاملة بل محاولات لتحسين الورقة السابقة التي تشمل تهدئة مؤقتة لمدة 60 يوماً".

فيما أبلغ رئيس الموساد، ديفيد بارنيا الذي زار الدوحة الخميس المنصرم، أن بلاده لن تقبل بعد اليوم أي حديث عن اتفاق دون صفقة شاملة تفضي إلى إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.

