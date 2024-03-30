كشف مسؤول مصري رفيع لموقع سكاي نيوز السبت أن القاهرة ترفض فكرة إرسال قوات عربية أو حتى مشتركة إلى قطاع غزة. وقال إن "مصر تتمسك بمبدأ أن الفلسطينيين هم من يقررون مستقبل قطاع غزة"، وأشار إلى أن مصر ترى بالسلطة الفلسطينية العنوان لحكم قطاع غزة في اليوم التالي بعد الحرب مضيفا أن القاهرة ستقدم الدعم للسلطة لتتمكن من أداء مهامها.

من جانبها، أعلنت "فصائل تحالف المقاومة الفلسطينية"، يوم السبت، رفضها إرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة، محذرة من "خطورة التساوق مع هكذا مقترحات، لأنها تشكل فخا وخديعة صهيونية جديدة، لجر بعض الدول العربية لخدمة مخططاتها ومشروعها بعد فشلها الكبير في الميدان، حيث تسعى مع الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة الالتفاف على الهزيمة النكراء التي منيا بها من خلال الاستعانة ببعض الدول العربية، وبعض أدواتهم في المنطقة لإخراج جيش الاحتلال من المستنقع الكبير الذي وقع به في قطاع غزة".

وأكد البيان أن "الشعب الفلسطيني قادر على اختيار قياداته ومؤسساته لإدارة القطاع". ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فقد اقترح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت نشر قوة عربية في غزة لفترة انتقالية تتولى تأمين الرصيف البحري الجاري إنشاؤه بإشراف الولايات المتحدة.

ووفقا لغالانت، ستقوم نفس القوة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية، والميناء بإطار قوة متعددة الجنسيات.

وتم الكشف الجمعة، عبر مسؤول أمريكي كبير إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى محادثات حول هذه القضية مع وزراء خارجية عدة دول عربية في القاهرة الأسبوع الماضي. وأفيد أن "الدول العربية لن تتخذ مثل هذا القرار إلا إذا تم في سياق تعزيز حل الدولتين" وقال مسؤول عربي كبير "إن غالانت لم يفهم موقف الدول العربية. لسنا مستعدين لإرسال جنود لتأمين القوافل. سندرس إرسال جنود إلى قوة لحفظ السلام في أعقاب الحرب إذا كانت تلك القوة تحت قيادة أمريكية وإذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بتعزيز حل الدولتين".