ترامب: "سنشهد عودة المختطفين فقط عندما يتم القضاء على حماس"

نشر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الإثنين) على شبكته الاجتماعية "Truth" منشورًا يدعم عمليات إسرائيل ضد حماس: "يبدو أننا سنرى عودة المختطفين المتبقين فقط عندما يواجهون حماس ويدمرونها. كلما حدث ذلك في وقت أبكر، زادت فرص النجاح". واختتم كلماته بالقول: "العبوا لتربحوا، أو لا تلعبوا على الإطلاق. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الموضوع، الرئيس DJT".

نسب الرئيس لنفسه في المنشور فضل إدارة المفاوضات التي أدت، حسب قوله، إلى إطلاق سراح مئات من المختطفين لإسرائيل وأمريكا. كما أشار قائلاً: "أنا كنت من أنهى ست حروب، خلال ستة أشهر فقط. أنا كنت من دمر منشآت إيران النووية"، ومجّد فترة ولايته.

نشر لاحقًا منشورًا آخر أشار فيه إلى زيارة القادة الأوروبيين إلى الولايات المتحدة لإنهاء القتال بين روسيا وأوكرانيا. "يومٌ حافلٌ في البيت الأبيض. لم يسبق لنا أن استقبلنا هذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين في آنٍ واحد. إنه لشرفٌ عظيمٌ لأمريكا. لنرَ ما ستكون عليه النتائج". القادة الذين وصلوا: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجي مالوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستويف، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته. في غضون ذلك، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمبعوث الأمريكي كيلوج في واشنطن.

يُذكر أن زيلينسكي التقى أمس في بروكسل برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي استقبلته في مقرها. في الوقت نفسه، ألمح ترامب نفسه إلى "تقدمٍ كبير" مع روسيا، ودعا الجمهور إلى "البقاء منتبهًا". صرح كبير مستشاري الرئيس، ويتكوف، في مقابلة مع شبكة CNN أن ترامب "يريد وقف إطلاق نار واتفاق سلام سريع يضمن حماية الدول الأوروبية"، مضيفًا أنه تم الاتفاق على ضمانات أمنية كبيرة لأوكرانيا خلال الاجتماع. وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن تناقش الولايات المتحدة مع كييف مسألة التنازلات الإقليمية.