مسؤول فلسطيني يؤكد مقتل أبو عبيدة في الغارة الإسرائيلية

أكد مسؤول فلسطيني لقناة العربية السعودية أن المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة، قُتل أمس في غارة إسرائيلية.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل هاجمت الشقة التي كان يقيم فيها أبو عبيدة وعائلته، وقُتل جميع من كانوا في الشقة في الغارة"

وأشار المصدر إلى أن أفراداً من عائلة أبو عبيدة وقيادات بالقسام، أكدوا مقتله بعد معاينة الجثمان.

ويشار الى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيحاي ادرعي أعلن، أمس السبت، عن استهداف شخصية بارزة في حركة حماس في غزة. وكتب أدرعي عبر منصة "إكس"، أن الجيش هاجم عبر طائرة "عنصراً مركزيًا" في حماس في منطقة مدينة غزة شمال القطاع. كما أطلق الجيش الإسرائيلي على عملية اغتيال أبو عبيدة "إعلام مجند".