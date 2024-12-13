التغطية متواصلة: وزير الأمن الإسرائيلي يأمر قواته بالتأهب للبقاء على جبل الشيخ خلال الشتاء
كاتس:"نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ، يجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية (الجيش) في المكان للسماح للجنود بالبقاء في هذا المكان رغم ظروف الطقس الصعبة".
ذكر مكتب وزير الأمن الإسرائيلي في بيان، أن" يسرائيل كاتس أصدر، اليوم الجمعة، أمرا للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، (موقع استراتيجي يطل على دمشق)، خلال فصل الشتاء" وتابع "نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ"، وأضاف"يجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية (الجيش) في المكان للسماح للجنود بالبقاء في هذا المكان رغم ظروف الطقس الصعبة".
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الجامعة العربية تدين "التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا"
أفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بأن مجلس الجامعة العربية أدان توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها.
وجاء في بيان للوزارة أن "مجلس الجامعة اجتمع، أمس الخميس، لصياغة موقف عربي موحد ضد احتلال إسرائيل لأراض إضافية في مرتفعات الجولان السورية".
وأكد مجلس الجامعة العربية على أن اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل ما زال ساريا ولم يتأثر بالتغيير السياسي في سوريا، وأدان الغارات الإسرائيلية المستمرة على مواقع مدنية وعسكرية سورية.
وكلف مجلس الجامعة المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك بالتحرك لعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الجولان السوري.
الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية
أعلنت جماعة الحوثية المدعومة من إيران، عن"هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران"، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.
وتشن جماعة الحوثي منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.
رئيس وزراء قطر ومستشار الأمن القومي الأميركي يؤكدان ضرورة ضمان وحدة سوريا
قالت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، شددا على ضرورة ضمان وحدة سوريا.
وتابعت الوزارة، في بيان، أن الجانبين أكدا ضرورة "العمل على انتقال سلمي للسلطة في سوريا من خلال عملية سياسية جامعة استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب".
كما بحث رئيس الوزراء القطري وسوليفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
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الاتحاد الأوروبي يرسل طائرة مساعدات إنسانية إلى سورية
أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تدشين "جسر جوي" لتسليم 50 طنا من الإمدادات الطبية إلى سوريا عبر تركيا المجاورة، كمرحلة أولية.
وقالت المفوضية في بيان إنّه سيتم نقل المواد من مخازن الاتحاد الأوروبي في دبي جوا إلى أضنة في تركيا، لتوزيعها في سوريا "في الأيام المقبلة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
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النمسا تعرض على اللاجئين السوريين 1000 يورو للعودة إلى وطنهم
قالت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون، الجمعة، إنها تعرض على اللاجئين السوريين "مكافأة عودة" تبلغ ألف يورو (1050 دولاراً) للعودة إلى وطنهم بعد سقوط بشار الأسد.
وأوضح المستشار المحافظ كارل نيهامر، عبر منصة "إكس"، أن "النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو. البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها".
وكان نيهامر تفاعل سريعاً مع الإطاحة بالأسد، الأحد، قائلاً إن الوضع الأمني في سوريا سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين.
ولا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد أن يتضح الاتجاه الذي تسلكه سوريا. وتعلن الحكومة النمساوية حالياً أنها ستركز على عمليات الترحيل الطوعية. كما أوقفت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 دولة أوروبية.
بلينكن يزور العراق لإجراء محادثات بشأن سوريا
أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، زيارة لم يعلن عنها سلفاً إلى العراق للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإجراء محادثات حول مستقبل سوريا.
ويقوم بلينكن بجولة في الشرق الأوسط في أعقاب الانهيار السريع لحكومة بشار الأسد في مواجهة جماعات المعارضة في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن في زيارته لبغداد "سيؤكد التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع العراق وبأمنه واستقراره وسيادته"
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هيئة الحشد الشعبي في العراق ينفي التدخل في شؤون سوريا أو أي دولة أخرى
قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، اليوم الجمعة، إن العراق لا يتدخل في شؤون سوريا أو أي دولة أخرى، وعبر عن أمله في أن تنعم سوريا بالاستقرار بعد سنوات من التحديات".وشدد"على أن نزع سلاح الدولة السورية واحتفاظ جماعات مسلحة فقط بأسلحتها يشكل "تهديداً"،وتابع "العراق اليوم يتحسب لأي تحديات تؤثر بمكسب النصر على الإرهاب".
وأضاف الفياض، خلال ملتقى في محافظة الأنبار، أن "قوات الحشد الشعبي تمثل كل العراق وتتصدى لأي خطر يحدق بالبلاد".
وأوضح الفياض أن العراق يسعى مع الدول العربية لوصول سوريا إلى الاستقرار وحفظ وحدة ترابها.
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مصادر:"تفاؤل لدى المصريين بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريباً"
قالت مصادر مصرية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن "التفاؤل لدى المصريين بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قريباً"،يأتي ذلك عقب المطالب الجديدة التي طرحتها إسرائيل في محادثاتها مع وسطاء من غزة. مصر وقطر – مطالب تتجاوز عتبة الإطار المتفق عليه. إلى ذلك.
وفي السياق أكدت المصادر على أنه"في المباحثات التي جرت بين كبار المسؤولين المصريين والقطريين عقب لقاء رئيس الموساد ديفيد بارنيع مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، خلص المسؤولون المصريون إلى أن أن إسرائيل تريد تقليص مدة التهدئة التي كان من المفترض أن تكون 60 يوما (ليران أهاروني)".
الجيش الإسرائيلي: تدمير صواريخ كورنيت في جنوب لبنان
عثرت قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في سوريا على العديد من الصواريخ المضادة للدبابات والأسلحة والوسائل الحربية، وهاجمت إسرائيل منشآت عسكرية بالقرب من مطار دمشق ووجه الوزير يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء في ذروة جبل الشيخ خلال فصل الشتاء.
أردوغان: لن نجبر السوريين على العودة إلى ديارهم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده لن تجبر السوريين على العودة إلى ديارهم، وذلك بعد أيام من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأضاف أردوغان في كلمة أمام مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "أدينا واجب الأخوة عبر احتضان أشقائنا السوريين، ولم نفعل ذلك بتذمر بل عن وعي بأننا أنصار للمهاجرين".
واعتبر الرئيس التركي أن "السجون تحت الأرض بدمشق أبلغ رد على من كانوا يشككون بالثورة في سوريا، ويمجدون عهد الأسد".
بلينكن يتعهد من بغداد بأن واشنطن ستمنع عودة تنظيم داعش
بلينكن يبحث الوضع في سوريا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد
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