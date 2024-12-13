التغطية متواصلة: وزير الأمن الإسرائيلي يأمر قواته بالتأهب للبقاء على جبل الشيخ خلال الشتاء

الجامعة العربية تدين "التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا"

أفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بأن مجلس الجامعة العربية أدان توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها.

وجاء في بيان للوزارة أن "مجلس الجامعة اجتمع، أمس الخميس، لصياغة موقف عربي موحد ضد احتلال إسرائيل لأراض إضافية في مرتفعات الجولان السورية".

وأكد مجلس الجامعة العربية على أن اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل ما زال ساريا ولم يتأثر بالتغيير السياسي في سوريا، وأدان الغارات الإسرائيلية المستمرة على مواقع مدنية وعسكرية سورية.

وكلف مجلس الجامعة المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك بالتحرك لعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الجولان السوري.