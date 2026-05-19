ترامب يعلن أنه أجل هجوماً على إيران بناءً على طلب دول الخليج من أجل استنفاد المفاوضات النووية في "يومين أو ثلاثة" • أنظمة الدفاع الجوي فُعّلت في جزيرة قشم الإيرانية وفي أصفهان - ودمرت طائرات مسيّرة
أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (الثلاثاء) أنه أرجأ هجومًا عسكريًا واسعًا كان مخططًا له غدًا ضد إيران، وذلك بعد توجه قادة الخليج الذين طلبوا إعطاء فرصة للمفاوضات على أساس اقتراح إيراني جديد، وأضاف: "أرجأنا الهجوم لفترة قصيرة، يومين أو ثلاثة"؛ وفي الوقت نفسه، تم تشغيل صفارات الإنذار في أصفهان وأنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيرة في قشم.
انفجار مسيّرة في منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى دون تفعيل الدفاعات
وزارة الخارجية القطرية: "ندعو إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، فإغلاقه مخالف للقانون الدولي".
تقرير من لبنان: إصابة شخصين جراء هجوم بسيارة في قرية هاروف جنوب البلاد
صرحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، يوم الاثنين، بأنه "لم يطرأ أي تغيير" على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترامب الضربات المقررة، مضيفةً أن على طهران التخلي عن طموحاتها النووية "إلى الأبد". وفي حديثها لقناة فوكس نيوز، قالت كيلي إن إيران لا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم المخصب، مضيفةً أن هذا يمثل خطاً أحمر رئيسياً في المفاوضات إلى جانب الوقف الكامل للبرنامج النووي الإيراني.
صرح مسؤول عسكري أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز بأن القادة الإيرانيين يدرسون أنماط طيران الطائرات المقاتلة والقاذفات الأمريكية، مضيفاً أن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى احتمال وجود مساعدة روسية في جوانب من التخطيط العسكري الإيراني.
ترامب: "لقد أجلت الهجوم المخطط له غدًا لفترة وجيزة. آمل أن يكون ذلك للأبد، ولكن لفترة وجيزة. تواصلت معي الدول وطلبت تأجيل الهجوم لأنها تعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق. أبلغنا إسرائيل وشركاء آخرين في الشرق الأوسط معنيين بالأمر. كنا مستعدين للتحرك غدًا بخطوة كبيرة جدًا، وهذا ليس ما أردت فعله، لكن لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أجلنا الهجوم لفترة وجيزة، يومين أو ثلاثة أيام."
أرجأ ترامب الهجوم على إيران بناءً على طلب دول الخليج من أجل استنفاد المفاوضات النووية، لكنه أمر الجيش بالاستعداد لهجوم فوري؛ وفي الوقت نفسه، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم الإيرانية وتدمير الطائرات المسيرة.
أوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موقف بلاده في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران لن تتراجع عن حقوقها المشروعة وحقوق شعبها تحت أي ظرف من الظروف. وفي تغريدة نشرها على شبكة إكس، أشار بازشكيان إلى أن الحوار بالنسبة لطهران "لا يعني الاستسلام"، وأن الجمهورية الإسلامية تدخل المفاوضات باحترام وسلطة وحماية مطلقة لمصالحها الوطنية.
أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان، لكن السبب وراء ذلك غير معروف.