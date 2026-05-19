صرحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، يوم الاثنين، بأنه "لم يطرأ أي تغيير" على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترامب الضربات المقررة، مضيفةً أن على طهران التخلي عن طموحاتها النووية "إلى الأبد". وفي حديثها لقناة فوكس نيوز، قالت كيلي إن إيران لا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم المخصب، مضيفةً أن هذا يمثل خطاً أحمر رئيسياً في المفاوضات إلى جانب الوقف الكامل للبرنامج النووي الإيراني.