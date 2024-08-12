هغاري عن الاستعدادات لهجوم من ايران وحزب الله : "نتابع التطورات - ونحن على أتم الاستعداد للدفاع والهجوم"

على خلفية الاستعدادات الإسرائيلية لهجوم من إيران وحزب الله، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري هذا المساء (الاثنين) في مؤتمر صحفي: "سنهاجم أي تهديد نحدده ومستعدون لاعتراض التهديدات في الوقت الفعلي. نحن على أتم الاستعداد في الدفاع والهجوم. لا يوجد تغيير في سياسة قيادة الجبهة الداخلية. نحن نتابع التطورات ونهاجم كل يوم في لبنان".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضًا: "مهمتنا هي الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، ومنع الأذى عنهم وحمايتهم. حزب الله يطلق النار بشكل عشوائي. لدينا خطط هجومية واسعة جدًا وجاهزة للتنفيذ".

وأضاف: "نحن في ذروة الاستعداد لهذه المهمة. لقد كنا في حالة حرب منذ عشرة أشهر - ونتابع الوضع العملياتي عن كثب. وسنقوم بالتحديث في أقرب وقت ممكن - لتكييف التعليمات مع الجمهور".

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سؤال مراسل i24NEWS سابير ليفي – هل هناك تقديرات لهجوم خلال الـ24 ساعة القادمة: "لا أعرف تقديرات عن هجوم خلال 24 ساعة، نحن نتابع ذلك مع الولايات المتحدة وشركائها".